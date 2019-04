Netflix podrá seguir compitiendo en la carrera de los Oscar

La Academia de cine estadounidense no vetará a Netflix y al resto de las plataformas en los premios Oscar. Después de un intenso debate en el seno de Hollywood, con voces de renombre en contra de que el streaming pueda acceder a los grandes premios del cine norteamericano, las producciones de las plataformas podrá ser nominado siempre y cuando tenga un estreno en salas estadounidenses, tal y como estaba establecido hasta ahora.

Este anuncio supone que, a pesar de la cruzada encabezada por Steven Spielberg contra películas como "Roma", la Junta de Gobernadores de la Academia, reunida ayer para discutir y votar diferentes cuestiones acerca de sus galardones, ha considerado que la propuesta del director para cambiar la normativa de nominaciones de premios Oscar no es necesaria. "Nuestras reglas ya requieren de exhibición en salas", declaró John Bailey, actual presidente de la Academia.

Tras la reunión, Bailey añadió que la Academia "apoya la experiencia cinematográfica como parte del arte del cine", y afirmó que esto "tuvo mucha presencia" en las discusiones de la Junta. "Planeamos estudiar estos cambios profundos que ocurren actualmente en nuestra industria, por lo que continuaremos discutiendo con nuestros miembros sobre estos asuntos", concluyó.

Por lo tanto, la Regla Dos, que establece que una película puede ser elegida para los Oscar si se mantiene al menos siete días en una sala en Los Angeles, permanece intacta. Así, tanto películas que se distribuyan en video-on-demand como otras de corta distribución por cuestiones de presupuesto, podrán optar a la carrera de las estatuillas doradas. En la última edición de los Oscar, "Roma", la producción de Netflix dirigida por Alfonso Cuarón, se llevó tres premios en las categorías de película de habla no inglesa, dirección y fotografía.

En marzo pasado, Steven Spielberg afirmó: "Amo la televisión, pero no hay nada como ir a un cine". Sin embargo las reacciones no se hicieron esperar y varios directores contestaron que "las películas buenas, lo son independientemente del tamaño de la pantalla en que se proyecten". El debate estaba servido y se puso sobre la mesa la idea de excluir a Netflix de los Oscar para la edición de 2020. Tal es así, que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pronunció. Pero claramente en contra de "suprimir la competencia".

Para Spielberg, las películas elegidas para los Oscar deberían mostrarse en el cine primero y durante más tiempo, y no únicamente durante una semana. La posición del realizador está enfrentada a Netflix desde hace tiempo, pero teniendo en cuenta que ahora Spielberg trabaja junto a Apple TV+, no parece que los servicios de streaming sean su particular enemigo.

Por otro lado, en la reunión de ayer, la Junta de Gobernadores de la Academia también aprobó otros cambios significativos en sus premios. El primero de ellos afecta a la categoría de mejor película de habla no inglesa, que pasará a llamarse "mejor película internacional". "Hemos pensado que la referencia a películas como «extranjeras» está obsoleta respecto a la comunidad global del cine", comentaron Larry Karaszewski y Diane Weyerman, copresidentes del Comité de películas internacionales. "Creemos que «película internacional» representa mejor esta categoría y promueve una visión positiva e inclusiva del cine como arte y experiencia universal", concluyeron.