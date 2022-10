Netflix estrenó "Mr. Harrigan's Phone", filme basado en la novela de Stephen King

Hace unos meses se adelantó que Netflix estaba trabajando en una nueva serie de terror que sería la adaptación a una novela del genio del thriller, Stephen King . Se trata de "Mr. Harrigan's Phone" , un libro forma parte de la más reciente colección del autor llamada "If It Bleeds".

La cinta está protagonizada por Jaeden Martell (quien ya había trabajado en otra adaptación del autor interpretando al joven Bill Denbrough en "IT") y Donald Sutherland. Tanto el guion como la dirección estuvieron a cargo de John Lee Hancock ("Pequeños secretos", "Un sueño posible").

La sinopsis oficial adelanta: "Un niño y un anciano millonario tienen en común su amor por los libros y sus primeros iPhone. Pero, aunque la muerte parece separarlos, su misteriosa conexión se mantiene viva”.

Con tan poco tiempo de su llegada a la plataforma de Netflix, la crítica ya dejó sus opiniones plasmadas en esta nueva obra de terror y hay distintos puntos de vista, aunque la mayoría coincide en que la debilidad principal de este largometraje es que simplemente le falta terror.

La crítica de The Hollywood Reporter afirmó: "Carece del ingrediente necesario para hacerla realmente reseñable, simplemente es que no da miedo". Por su parte, el medio Collider expresó "es más bien un drama que una película de miedo, pero aún así vale la pena verla", y Chris Evangelista de SlashFilm dijo que "quería un poco más de terror (no hablo de sustos, sino de una mayor sensación de miedo). Pero si respondes a la llamada de Mr. Harrigan’s Phone, puede que te asustes más de lo que esperas".

Courtney Howard, de Variety, fue un poco más directa y tajante: "Incluso los fans de Stephen King pueden sentir que "Mr. Harrigan's Phone" no merece la pena" y agregó que "Mr. Harrigan’s Phone podría haber tenido éxito si no se derrumbara por completo en comentarios de corte boomer sobre cómo la tecnología moderna es terrible y, de manera inevitable, conducirá a la debacle de la humanidad".

La película dura 1 hora y 46 minutos y ya está disponible en Netflix, en donde también fue categorizada bajo el género de drama y no de terror, como se esperaba que fuera esta película.