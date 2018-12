Netflix estrena hoy la película de "Black Mirror"

"Black Mirror", la serie de culto que propone una visión desconfiada e inquietante acerca de los usos (y abusos) de la tecnología, ahora tiene su propia película. Así lo confirmó ayer Netflix, que estrenará el filme titulado "Black Mirror: Bandersnatch" hoy mismo. El anuncio sorprendió tanto a fanáticos de la serie como a medios especializados, que conocían que un largometraje estaba en elaboración, pero poco se sabía de su trama y su fecha de estreno. Ahora se conocieron los créditos, aunque todavía hay dudas sobre la duración de la película. Algunos medios sostienen que dura una hora y media, mientras que otros aseguran que se extiende por más de cinco horas y que su contenido es puramente interactivo.

"Un evento de Black Mirror", reza el tráiler lanzado en las redes sociales de Netflix, como dando a entender que el largometraje es un proyecto relativamente independiente de la serie de antología, que tendrá su quinta temporada en algún momento de 2019.

El gigante de streaming sólo difundió unas líneas con la trama de la película: "En 1984, un chico sueña con diseñar un videojuego a partir de una novela fantástica. El autor del libro no tuvo un final feliz. El tiene que elegir su propia aventura". Según se adelantó, la historia tendrá en su centro a un programador y una trama que confundirá realidad y mundo virtual.

Dirigida por David Slade (al frente de otros proyectos como "Hannibal" y "American Gods", y que ya dirigió "Cabeza de metal", el quinto episodio de la cuarta temporada), "Black Mirror: Bandersnatch" está protagonizada por Fionn Whitehead ("Dunkerque"), Will Poulter ("El corredor del laberinto", "Detroit") y Asim Chaudhry ("People Just Do Nothing").

Los rumores previos alrededor de "Black Mirror: Bandersnatch" indicaban que el filme dura una hora y media sólo si se lo mira de forma lineal sin interrupciones. Es que, aunque aún no fue confirmado por Netflix, los reportes indican que existen varias horas más de metraje que serían accesibles a partir de las diferentes elecciones que el espectador puede tomar durante el visionado. El recurso al estilo de los libros juveniles "Elige tu propia aventura" no es nuevo para Netflix —que ya lo probó con algunas series animadas infantiles— y cuadraría de forma ideal tanto con el argumento de la película como con la consigna de la serie de la cual deriva.

Sobredosis de tecnología

"Black Mirror" es una antología compuesta por capítulos que narran historias independientes, con personajes y actores diferentes en cada uno de ellos. Además de estar unidas por algunos detalles, que ha llevado a los fans a pensar que están todos situados en un mismo universo, sus historias tienen en común ser distopías que ahondan en el uso y abuso de diferentes tecnologías por parte del hombre y sus consecuencias sociales y personales.

La serie de ciencia ficción creada por Charlie Brooker ha sorprendido a sus televidentes por el tipo de contenido e historias que resaltan la tecnología y las posibles consecuencias que esta podría llevar hacia un futuro. Entre sus capítulos hay historias que están relacionadas con el amor; el mantener a un ser querido dentro de un archivo de computadora; la adicción a las reacciones en redes sociales; extorsiones por no compartir la intimidad de uno o tratar de rebobinar recuerdos adentro de la cabeza.

"Black Mirror" ganó dos premios Emmy: uno en 2017 por el cuarto capítulo de la tercera temporada, titulado "San Junipero", y otro este año por el primer capítulo de la cuarta temporada, que se llamó "USS Calister".

