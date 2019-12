Después del éxito de público y crítica de "El irlandés", Netflix estrena hoy su segunda gran apuesta para meterse en la carrera por los Oscar y el podio grande de Hollywood. Se trata de "Historia de un matrimonio", la nueva película del talentoso director Noah Baumbach ("Frances Ha", "Mientras somos jóvenes") sobre un matrimonio que se rompe y una familia que permanece unida. El filme, que en Argentina no se estrenó en los cines y que va directamente al streaming, está protagonizado por una dupla de lujo: Scarlett Johansson y Adam Driver. Y en el elenco figuran Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta.

Baumbach, que comenzó su carrera como guionista al lado de Wes Anderson ("La vida acuática"), se enfoca esta vez en un drama. Charlie (Adam Driver) es un aclamado director de teatro, mientras su mujer Nicole (Scarlett Johansson) es su actriz, musa y compañera en cada una de las obras que le han dado fama en la escena neoyorquina. La pareja vive en Brooklyn, pero Nicole es de California, donde saltó al estrellato después de protagonizar una película adolescente al estilo de "American Pie". Después de conocer al hombre de su vida, abandonó el sueño de Hollywood para brillar sobre las tablas y llevar a la compañía de Charlie a rozar el sueño de Broadway. Pero la relación entre ambos, con un niño pequeño a su cargo y una década de recuerdos a sus espaldas, se está yendo a pique. La actriz se da cuenta de algo: se siente frustrada por la forma en que el matrimonio y la maternidad han consumido todo aquello que era sólo suyo, una individualidad a la que, al parecer, su pareja no ha tenido que renunciar.

Adam Driver, el ascendente actor de "Paterson" y la taquillera "Star Wars: el despertar de la fuerza", se pone en la piel del director de teatro que de la noche a la mañana debe luchar por la custodia de su hijo en otro Estado. Cada escena de "Historia de un matrimonio" es vital y potente. Sin embargo, hubo una escena en particular junto a Johansson —una fuerte discusión— que se sintió más agotadora que el resto. La escena es un despliegue de actuación como pocos este año. "Fue muy intensa", aseguró el actor. "La rodamos en el transcurso de dos días. En el segundo día, nos dimos cuenta que no podíamos simplemente saltar al final. Debíamos comenzar siempre desde el principio, así que cada vez que hacíamos la escena, la hacíamos desde el principio hasta el final. Se sintió casi como hacer teatro", aseguró.

Sin tomar partido

La película, que recibió excelentes críticas en Estados Unidos, hace todo lo posible por presentar ambos lados de la historia con la mayor honestidad posible, evitando tomar posturas o favorecer uno de los lados. El divorcio, como acertadamente presenta el guión de Baumbach, pocas veces es blanco y negro. Por lo tanto, Driver y Johansson, en los roles principales, deben existir en una área gris que no es necesariamente fácil de interpretar.

"Hay cierta ambigüedad en la situación, pero el crédito es para el guión", resaltó Driver. "Siento que eso es más fiel a la vida real. No vivimos en un género (de cine). Las cosas no siempre suceden alrededor de un evento culminante obvio", explicó el actor, hijo de padres divorciados. Sobre su propia experiencia con la separación de sus padres, el intérprete argumentó que no fue un prerrequisito a la hora de asumir este rol. "No es mi trabajo sentir algo, sino poder proyectarlo o contar una historia para que el público sea quien lo sienta", apuntó.

El lunes pasado, "Historia de un matrimonio" se convirtió en la máxima ganadora de los premios Gotham al cine independiente. La película se llevó cuatro galardones, incluyendo el de mejor largometraje, en la ceremonia anual que se realiza en Nueva York.