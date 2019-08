Nervios y emoción en un encuentro con el ídolo

Muchos nervios y una profunda emoción. Eso es lo que sintió la directora de "La música de mi vida", Gurinder Chadha, cuando le mostró su película a Bruce Springsteen. "Cuando finalmente llegó el momento de mostrársela a él, fui a Nueva York, y en ese momento Bruce estaba presentándose en Broadway con su unipersonal", relató. "Nos sentamos y todos sus managers estaban allí, en este pequeño cine, las luces se apagan y la película comienza. Bruce miraba intensamente la película, y luego comenzó a sonreír y a cambiar de emociones mientras la miraba. Hubo varias cosas que lo sorprendieron con respecto a cómo utilicé su música en los diferentes momentos. Cuando la película terminó se produjo un silencio. Entonces él se acercó, me dio un gran beso y me dijo: «Gracias por cuidarme tan hermosamente». ¡Luego me derretí!", comentó entre risas.

La banda de sonido de la película incluye clásicos del Jefe como "Born To Run", "Backstreets", "Badlands", "Something In The Night" y "Darkness On The Edge Of Town", entre otros. También suma dos temas inéditos: una versión de "The River" junto a la E Street Band tocada en Nueva York, en 1979, y un registro acústico de "The Promised Land", grabada en Was-hington, en 2014.