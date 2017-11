Nequi Galotti mostró la gran figura que posee a sus 57 años

Nequi Galotti deslumbró con su figura en bikini a los 57 años aprovechando un fin de semana a puro sol. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" se adelantó al verano y lució toda su belleza en varias fotos al natural.

"Fin de semana divino. Bueno, llegó el día de ponerle la bikini", expresó Nequi, en una imagen al borde de la pileta.

Embed Bueno.... llegó el día de ponerse la Una publicación compartida por Nequi Galotti (@nequigalotti) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 7:55 PST Embed Fin de semana divino ☀️. . #nomakeup . Gracias por la naturalidad #secretosdebelleza @gloriaurbietaa @dromarlebus Una publicación compartida por Nequi Galotti (@nequigalotti) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 2:32 PST

En charla con el portal PrimiciasYa.com hace unos meses, Galotticomentó sobre su cuidada figura: "Me mantengo bien, es parte de la profesión y de lo que uno transmite. A mi me encanta que digan la edad. Si te calculan, te dan mas años, así que tengo mucho humor con respecto a la edad y el paso del tiempo, es la vida misma. Mi edad es el resultado de un montón de experiencias, es la vida que va transcurriendo, no quiero ser mejor ni peor que otra, quiero ser el mejor prototipo de mí misma, mi edad y mi circunstancia".

"Hago yoga también, el cuerpo es un instrumento para llegar a algo mas profundo. ¿Si me quisieron seducir luego de mis fotos? No tengo ojos para otros hombres, yo estoy con Bartolomé (Mitre), mi marido, a quien amo y adoro. Y soy madre de tres varones de 30, 28 y 16 años. Si me ponen algo lindo, sonrío pero no me estoy fijando en eso", agregó.