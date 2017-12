Nazarena Vélez y Leandro Camani, ¿amigos o algo más?

En los últimos días se vinculó sentimentalmente a Leandro Camani con Nazarena Vélez. El disparador fue una foto que publicó el empresario en su cuenta de Instagram, y que alertó a varios medios sobre lo que podía ser el inicio de una relación.

La propia Nazarena fue la encargada de aclarar que relación tenía con Camani en diálogo con PrimiciasYa.com: "Somos muy amigos, es un laburante, una gran persona, pero somos amigos y nada más".

Al ser consultada sobre si le molestó que la prensa ya hablase de un romance entre ellos, dijo: "No me molesta, me están relacionando con una hermosa persona que llevó por primera vez a mi hijo a la cancha, entre otras cosas .Es un amigo soñado. Un gran tipo, pero no es mi pareja".

Embed Dom con mi gran amiga @nazarenavelez working !! Una publicación compartida de Leandro (@leandrocamani) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 4:28 PST



Por su parte, Camani también se refirió a su relación con Vélez: "Somos recontra amigos. No me gusta que se digan esas cosas, se inventa mucho. Hace unos meses que nos conocemos. Es divina y preciosa, me hace morir de risa y la pasamos bárbaro, pero somos amigos", dijo en diálogo con NotiRey.

"Nos conocemos bastante ya con Nazarena pero no creo que pase algo, igual yo estoy soltero. Con Fabián Rodríguez tenía buena onda, hablábamos, éramos colegas y demás, pero lo conocía hasta ahí, no era mi amigo, a los medios les gustó el morbo. Cuando me separo de mi mujer (Samanta Farjat), el pibe fue el primero que me llamó y me dijo que para lo que necesite, él estaba", mencionó sobre los comentarios maliciosos que indicaban que la actriz salía con un amigo íntimo de su exmarido.

Por último, sobre el romance entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, Camani dio su opinión: "A Bárbara la conocí por Nazarena, pero a Lucas de antes. Son divinos juntos y se llevan muy bien, ojalá hubiese estado antes con Lucas y no con Fede Bal, que se portó bastante mal con ella", finalizó.