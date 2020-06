Nazarena Vélez respondió con furia a críticas muy crueles

Nazarena Vélez no se destaca por su moderación a la hora de declarar. Tiene una marcada tendencia a polemizar por su estilo frontal y sin pelos en la lengua. Verborrágica pero franca, siempre tiene algo para decir. Por eso habla sin prejuicios de sus trastornos de alimentación y la adicción a las anfetaminas para bajar de peso. Hoy recuperada, se muestra tal cual es y sin complejos aunque no se cansa de repetir los padecimientos que tuvo con su salud.

Esta semana fue invitada junto a su hija Barbie Vélez a Mamushka, el nuevo programa de entretenimientos que conduce Mariana Fabbiani. Y su nombre se hizo tendencia en Twitter por las críticas inconcebibles a su figura, por su voluptuosidad y "envejecimiento".

La crueldad en las redes sociales es un común denominador. Pero la actriz no evadió el tema y fiel a su estilo respondió desde su cuenta personal, con un vocabulario llano y amplio para que se entienda y no queden dudas. "Soy una mamushka más. Pero FELIZ. Pasen y chupen (qué hay carne para tod@s) Se tenía que decir y se dijo", fue el disparo.

En estos casos sabido es que una contestación provoca más reacciones. Por lo que Nazarena fue por más y subió un video en el que afirma: “Soy TT en Twitter porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda... Me chupan los huevos que no tengo. Me divierten. Soy una Mamushka más. Es la sociedad de mierda que les dejamos a los más chiquitos".

Embed

"Yo estuve hace diez años tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia. Lamentablemente, seguimos atrasando como sociedad y como país. La mayoría decían cosas como: ‘Se comió una mamuska’. Sí, me comí una mamuska, mirá toda la carne que tengo: vení y chupámela'".