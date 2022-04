Nazarena Vélez hizo una confesión que sacudió a TikTok: "Soy bisexual"

“Yo creo que sí soy bisexual. A ver: salí con dos chicas. Chapé, sexo nunca tuve. Una vez fue a los veintipico de años y otra a los treinti...Así que sí, yo creo que soy bisexual”, contó Nazarena, quien se encuentra en pareja con Santiago Caamaño, con quien encabeza el reparto de la obra teatral "Me enamoré de vos". Su confesión, dicha con la más absoluta calma, no tuvo afán de escandalizar, pero lo hizo.

Vale recordar que, a través de su canal de Youtube, Nazarena ya había hablado del tema. “Me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a las dos experiencias que tuve: yo soy yo, esos motes no me caen bien”, dijo en aquella oportunidad, aunque dejó bien en claro que hasta ahora sus parejas estables fueron hombres, destacó que no se negaba a la posibilidad de enamorarse de una mujer.

“A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer”, admitió "Naza", y fue más allá, recordó su primera experiencia con una mujer: “Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció. Yo me había casado virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con mi hija que tenía un año. La conocí y después se hizo mi amiga, un amor de persona, ella me hacía la gamba en todo”.

>> Leer más: Nazarena Vélez canceló su función en Gualeguaychú y generó un escándalo

También reconoció que en aquella época “el prejuicio era fuerte”. “Un día empecé a darme cuenta de que me interesaba estar todo el tiempo con ella. Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté: ‘¿Qué onda?’ Y después, sin que ella se enterara, empecé a mirarla distinto”, explicó Nazarena, quien recordó que, tras el primer beso, la relación no continuó. “Me encantó, no puedo decir otra cosa. Lo lamento por quienes se estén horrorizando. Me pareció súper sensual, me gustó. Y después ella se quedó como con culpa y no pudimos tener nunca más la misma amistad”.

“Me pasó de pensar que quizá yo estaba flasheando o quería vivir la experiencia, pero ella se podía terminar enamorando”, contó la mediática, que tuvo tres matrimonios con Alejandro Pucheta, Daniel Agostini y Fabián Rodríguez . Sin embargo, relató que, 10 años más tarde, conoció a otra mujer que le volvió a generar sensaciones profundas. “Me hice amiga de quien era mi asistente en el teatro y también nos pasó algo así. Pero, cuando estábamos para avanzar, yo también di marcha atrás”, reveló.