A raíz de un debate sobre la exposición mediática de Wanda y sobre cómo podrían reaccionar los hijos, la actriz y vedette Nazarena Vélez trajo su experiencia propia y comenzó a contar cómo fueron sus reacciones al enterarse de infidelidades y otras situaciones con sus ex parejas. Pero la conversación escaló rápidamente hacia uno de sus ex en particular, se trata de Hernán Caire, sobre quien Vélez reveló datos muy fuertes que asombraron a todo el equipo .

Hablando de terceras en discordia, Nazarena comenzó diciendo "Me acuerdo que me enteré de Caire, por ejemplo, que me había cagado, no se con quien", y ante la insistencia de Ángel De Brito, confesó: "Te juro que no sé, porque me había cagado con todo el mundo. Encima tuvo en tupé de cagarme con todo el mundo y toda gente del medio, un atrevido".

Nazarena Vélez y Hernán Caire.jpg Nazarena Vélez y Hernán Caire en los años 90

Entonces Ángel le consultó si ese había sido el detonante de su separación pero la panelista respondió que "se terminó porque era una persona que no estaba bien". Y luego agregó el dato que daría el puntapié a toda esta gran revelación: Nazarena dijo que además de que su ex le fuera muy infiel, era un hombre muy celoso y violento, y que sólo se enteró de todos sus affaires porque encontró videos.

"Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento, él tenía atrás del televisor una camarita, y yo nunca me había dado cuenta". Ante el asombro de todas las angelitas, el conductor le preguntó: "¿Nunca te diste cuenta? O sea, ¿estás recontra filmada?", y ante la respuesta afirmativa de Nazarena, Ángel le consultó si nunca tuvo miedo, a lo que Vélez respondió que no. "Lo encontré al video revisando el departamento, lo destrocé. Y ahí encontré todos los otros".

Luego de toda esa situación, la vedette puso fin a la relación. "Me costó mucho terminar porque él era muy violento y cada vez que íbamos a terminar la relación pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba a la iglesia y se golpeaba la cabeza. Era una relación muy tóxica que yo también permití". Y luego agregó: "¿Vos sabés que lo sabía todo el mundo? Lo sabía todo el mundo pero nadie decía nada". Vélez contó que fue muy difícil salir de esa situación, en la que incluso llegó a denunciarlo y luego lo perdonó.

Pero, finalmente, cuando cortó con Caire, no lo volvió a ver. Actualmente, Hernán trabaja presentado algunos shows y sube videos en Tik Tok con su hija Valentina.