Nazarena VÃ«lez blanqueÃ³ su relaciÃ³n con Leandro Camani

Nazarena V茅lez blnaque贸 su relaci贸n sentimental con Leandro Camani, el ex de Samanta Farjart, durante un recital de La Beriso en Dolores, donde se los pudo ver muy juntos y a los mimos.

En el ingreso al predio donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Guitarra, Nazarena fue entrevistada por la prensa y all铆 dijo que Camani "le pidi贸 mi tel茅fono a un periodista que tenemos en com煤n y empezamos a hablar. Primero nos hicimos amigos, llev贸 a Thiago a ver a River, y con el tiempo, me conquist贸. 驴Qu茅 me enamor贸 de Leandro? 隆Ni idea!. Es el prototipo de hombre que nunca mirar铆a. Es lindo, fachero y canchero... Pero es tan inteligente que cuando me di cuenta, estaba al horno".

En medio de sus d铆as de amor, la actriz escribi贸 "te amo" sobre una la postal que comparti贸 en su cuenta de Instagram, donde se ve la figura de un hombre con el torso desnudo y con la cara y la zona de la cintura hacia abajo, tapados.