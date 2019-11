La cantante Naymé regresa a Rosario para presentar temas de su tercer álbum, "Intención", en el que continúa mostrando su compromiso de conjugar la naturaleza y la música con su estilo de folclore urbano. El show, que contará con proyecciones, bailarines en escena, músicos invitados y en el que se regalarán diez árboles a los espectadores, se realizará hoy, a las 22, en Arteón (Sarmiento 778).

"«Intención» tiene que ver con el despertar del espíritu de un árbol que viene a interactuar con los seres humanos para hacernos conocer sus buenas intenciones, y a través de un ritual con las ninfas del bosque, él puede contarnos su verdadera misión que es ser los canalizadores perfectos del oxígeno en la tierra. Después él vuelve a sus orígenes y nos deja sus semillas para trascender la vida. La idea es sembrar conciencia y estar abiertos al sentimiento que todos formamos parte de un gran todo súper interconectado, respetar, cuidarlo , valorarlo y protegerlo son algunas de mis intenciones", dijo Naymé sobre el concepto del disco.

A lo largo de los años Naymé consolidó una carrera que comenzó su ciudad, Venado Tuerto, para continuar en Rosario y luego en Buenos Aires donde acompañó a referentes de la música nacional como Jorge Rojas y Alejandro Lerner. Su primera experiencia fue con el coro "Kunca Inti" (voces del sol) con el cual recorrió buena parte de Argentina. Ya en Rosario integró el coro "La Eulogia Coral" en honor al Negro Fontanarrosa, luego de lo cual se estableció en Buenos Aires.

En la capital argentina fue banda soporte de shows de Jorge Rojas y Alejandro Lerner. Sobre esas experiencias, aseguró: "Alejandro me invitó a cerrar sus dos recitales con el tema «Volver a empezar», tema que ya cantaba en mis comienzos cuando hacía covers de rock nacional. Fue increíble, sobre todo por reconocer la humildad de los grandes que comparten con artistas independientes su música y su público. Con Ale viví una emoción intransferible, me sentí muy contenida e integrada y el público me recibió con mucha aprobación y alegría".

La artista resultó ganadora del Premio Latinoamericano de Oro con el tema "Cajita de Madera" sede Miami, subsede Venezuela; del Premio Cuna de la Bandera en Rosario, Premio Raíces en Buenos Aires, obtuvo el primer puesto como solista vocal femenina en el festival de Villa María, Córdoba, y participó como artista invitada en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, en Uruguay.