Nati Jota recibió críticas por una polémica frase: "No elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar"

La frase en cuestión se derivó de la discusión en la mesa sobre la dinámica en las redes sociales. La primera en dar su opinión fue Flor Jazmín, quien sugirió que, a veces, puede ser que alguien no etiquete a otro en las fotos por ser más lindo.

“Re puede existir eso. Porque sabés que puede sumar seguidores. ¿Nunca te pasó de decir por qué no me etiquetó acá?”, insistió con su idea.

Entonces, Nati Jota fue por más y disparó: “La de no etiquetar no la hice, pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera”.

Inmediatamente, las reacciones de sus compañeros fueron entre la euforia y la sorpresa. “¡No, no, no! ¡Mentira!”, exclamó Occhiato. “¿Viste? Amo que lo admita”, agregó Peña. “No la voy a acompañar nunca más a ningún lado, por las dudas”, aportó Valentina Iúdica.

Luego, Nati Jota amplió el concepto. “Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta p... A vos no te llevo”, sentenció.

Obviamente, las críticas en las redes no tardaron en llegar y apuntaron contra la panelista.

https://twitter.com/EVianel/status/1541263372074848258 Nati jota en estos momentos pic.twitter.com/0V0TVV5oyt — Erié Vianel (@EVianel) June 27, 2022

https://twitter.com/pedropagani/status/1541465490186555392 La amiga de nati jota que sale todos los findes con ella: pic.twitter.com/a2ScCDR0cu — Pedro (@pedropagani) June 27, 2022