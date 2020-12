Nati Jota grabó un video en el que pidió disculpas por los tuist racitas que posteó a los 15 años

“Amancí como el culo porque de repente me están matando por tuits viejos”, dice en el video Nati Jota, y añadió: “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos”, indicó en sus historias de Instagram y apuntó contra quienes la escracharon al buscar el material en su red social: “Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme” .

nati jota01.jpg

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, añadió la joven que tiene 2 millones de seguidores en Instagram, que se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos y teme que le cierren la cuenta .

“Hoy en día me avergüenza leerlos, obvio”, confesó Nati Jorta, quien reconoció ser la autora de los tuits discriminatorios que se viralizaron con capturas de pantalla, y agregó: “En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”.

nati jota02.jpg

Después de que tres jugadores de la selección argentina de rugby quedaran expuestos con tuits racistas, también se dieron a conocer los que había posteado la influencer. “Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años...”, reflexionó.

“Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”, finalizó Nati Jota.

Nati Jota pidió disculpas por sus tuits racistas.mp4