Natalie Weber admitió que atraviesa una crisis con Mauro Zárate

Natalie Weber y Mauro Zárate se encuentran atravesando una crisis de pareja, según admitió la modelo.

"No sé si llamarlo crisis. Él está con muchas concentraciones y yo estoy ensayando un montón con el Bailando. No estamos compartiendo mucho tiempo juntos, eso sí es verdad", arrancó a contar Natalie.

"Tal vez hemos tenido momentos mejores. Él está ahora con mucha presión por el tema de la Libertadores", agregó en "Los ángeles de la mañana".

"Él no quería que yo esté en el Bailando. A él no le gusta la exposición. Yo como que no colaboré entrando al programa más visto de la Argentina", reveló luego.

Ante la consulta del periodista si le gustaría tener más apoyo de su marido, ella aseguró: "Yo tengo que respetar el perfil que él tiene. Si me preguntás si me gustaría, sí me gustaría un poco más de apoyo. Pero entiendo que no se dé. Lo entiendo por un lado y por el otro lado como que me fastidio".

¿Harán terapia de pareja? "No, no... creemos que es un momento en el que los dos estamos muy compenetrados en el laburo, y creemos que después, una vez que la Copa y el Bailando terminen, todo se va a acomodar, haciendo lo que estábamos acostumbrados", concluyó Natalie.





