Natalia Oreiro hizo estallar Instagram: "De no tener redes a bebotear, un solo paso..."

Lo cierto es que con el paso del tiempo, Oreiro se fue soltando en la red social y ahora se animó a hacer su posteo más sexy: "De no tener redes a bebotear, un solo paso y el abismo. . . ", escribió Natalia junto a las imágenes. En el post, se la ve posando para una producción de fotos en un sillón, luciendo un body animal print y unas bucaneras negras de encaje. Después, compartió una imagen en blanco y negro y finalmente, subió un video en el que se la ve mirando por la ventana y luego a cámara, con gesto de seducción.

El posteo explotó en las redes: tuvo más de 88 mil "me gusta" en pocas horas y miles de comentarios. Sus colegas le escribieron halagos de todo tipo, como Susana Giménez, que comentó "Naty estás hecha una goddess!!!". Violeta Urtizberea, Flor Vigna, Leticia Brédice, Marcela Kloosterboer, Juliana Gattas, Mónica Antonópulos e Inés Estévez fueron algunas de las famosas que le comentaron halagos con emoticones de fueguitos y corazones, demostrándole su afecto y admiración a la uruguaya.

La protagonista de novelas icónicas argentinas como “90 60 90 modelos” , “Ricos y famosos”, “Muñeca brava”, “Kachorra”, “Sos mi vida” y “Solamente vos” siempre piensa en su público ruso y por eso cada posteo que hace en su Instagram lo traduce al ruso. En una entrevista con La Capital en agosto de este año, Oreiro destacó: "Con el público ruso hay un sentimiento emocional y además un parecido físico. La primera vez que fui a Rusia, a los 20, y me llevaron a la Plaza Roja vi que tenía un gran parecido con las chicas de ahí y con las mamushkas. Y hace 20 años, mis personajes no eran la típica chica que sufría y se quedaba en la casa esperando que volviera el marido de la casa. Sobre todo en “Muñeca Brava”, que se vestía de chico, jugaba a la pelota, contestaba, se ganaba la vida, y eso les llamaba la atención, porque querían ser eso, no lo otro que estábamos acostumbrados. Y en ese sentido, eran personajes que mostraban el empoderamiento femenino. Así generó una empatía muy linda. Y cuando nos conocimos se generó una relación muy linda. Muchas hablan español y bailan cumbia y tango".