Naomi Watts: "Una actriz no caduca después de los 40"

Acosada. Naomi Watts y Russell Crowe en la miniserie "The Loudest Voice".

Se dice que las actrices tienen problemas para conseguir buenos papeles a partir de cierta edad, pero a los 50 años Naomi Watts está floreciendo con dos nuevos proyectos sobre mujeres fuertes.

La actriz nacida en Inglaterra pero nacionalizada australiana ahora protagoniza la miniserie de Showtime “The Loudest Voice”, una dramatización del escándalo de acoso sexual en torno al difunto ejecutivo del canal Fox News Roger Ailes. Allí se pone en la piel de la periodista y escritora Gretchen Carlson, que fue la primera en denunciar por acoso al CEO de Fox. Después de ella, más de una docena de mujeres acusaron a Ailes, que se vio obligado a renunciar.

Watts también actúa en la película “Ofelia”, que se acaba de estrenar en Estados Unidos. Se trata de una versión de “Hamlet” de Shakespeare contada desde la perspectiva femenina. Dirigida por Claire McCarthy, escrita por Semi Chellas y adaptada de un libro de Lisa Klein, es un proyecto de mujeres y ese fue en parte el atractivo para Watts.

“Terminamos con la creencia de que una caduca después de los 40”, dijo la actriz en una entrevista reciente con The Associated Press. “Es un gran momento para las mujeres de mi edad. Así que, de nuevo, es muy alentador lo que estamos presenciando en este momento”, afirmó. Watts tiene además otros proyectos por venir, incluyendo un papel en la próxima precuela de “Game of Thrones” que se transmitirá por HBO.

La actriz nominada al Oscar por “21 gramos” y “Lo imposible” habló de la presión de seguir la gigantesca serie, sobre interpretar a una presentadora de noticias en “The Loudest Voice” y cómo las mujeres se están uniendo más en Hollywood en la era del #MeToo.

—En “Ofelia” interpretás a la madre de Hamlet, pero este príncipe no es el protagonista de la historia.

—Se cambió al punto de vista de Ofelia. En la obra que conocemos, ella era significativamente diferente: bastante joven y pura. Quiero decir, todavía es joven y pura, y casta y trágica, y también un poquito loca. Pienso que en las obras de Shakespeare a menudo vemos mujeres que son un poco unidimensionales, que son así o lo opuesto, como excesivamente sensibles o poderosas o locas. Así que fue agradable ver una reimaginación, que uno puede tomar una historia como esa y darle la vuelta. Habla de una nueva era y de una nueva generación.

—¿Cómo te preparaste para interpretar a Gretchen Carlson, para reflejar su camino hasta convertirse en una personalidad de la TV?

—Ella trabajó realmente duro y era sumamente educada, no era sólo una cara bonita. Es impresionante cómo logró sobrevivir contra todo pronóstico. Y obviamente de nuevo como actriz, al interpretar a mujeres complicadas, pude entender cómo ella lo logró y tuvo éxito, y cómo se convirtió en algo que tuvo un fuerte impacto en la historia de las mujeres. Fue la primera mujer que se animó a denunciar un caso de acoso en los medios de comunicación.

—¿Te preocupa cumplir las expectativas de los fanáticos de “Game of Thrones”?

—¡Tengo toda la piel de gallina! Estoy emocionada y lamento no poder adelantar nada... Es intimidante, sobre todo al haber terminado recién la serie que hizo estallar a todo el mundo. Todo estaba relacionado con “Game of Thrones”, toda la publicidad en la televisión, todas las notas en los diarios, todos se subieron a ese camión. Así que es aterrador (risas). Pero con suerte esos fans vendrán y encontrarán algo nuevo e interesante también en este mundo. Creo que no saldrán decepcionados.

—Recientemente publicaste un mensaje por el Día del Padre para tu ex pareja, el actor Liev Schreiber, que a muchos les pareció inspirador. ¿Es importante para ustedes mantener una relación sólida?

—Absolutamente. Siempre estarán los niños primero. Quiero decir, sin duda ellos estarán mejor si hay sincronicidad. Si hay amargura, lo percibirán. Así que esa siempre fue nuestra promesa por nosotros y por nuestros hijos, seguir ensamblando siempre una semblanza de familia para ellos. Y lo hemos mantenido. Lo hemos hecho bastante bien hasta ahora.

—También publicás con frecuencia mensajes sobre tus amigas, algunas de ellas famosas. ¿Qué significan esas amigas para vos?

—Esta es la era en que las mujeres apoyan a las mujeres y es tan alentador, de verdad que sí. Te hace sentir bien, particularmente por la generación más joven. Y queremos colaborar unas con otras... Las mujeres juntas, colectivamente, podemos hacer que ocurran cosas poderosas y contar historias maravillosas. Y siempre hemos tenido historias maravillosas, pero no habíamos creado el espacio para eso, para que esas historias vivan. Y ahora finalmente, a consecuencia del movimiento #MeToo y del movimiento #TimesUp, nuestras voces están siendo escuchadas y se está creando el espacio. Esa es una muy buena noticia... He visto cambios realmente dramáticos en estos tiempos y estoy feliz de haberlos presenciado.