La nueva presentación el proyecto que busca legalizar el aborto en la Argentina volvió al Congreso esta semana y muchas figuras mostraron su apoyo o su rechazo a la idea.

Reconocida por su postura contraria al aborto, Nicole Neumann volvió a expresar por distintos canales de comunicación su posición y mantuvo un picante cruce con Yanina Latorre y Nancy Pazos, quien apoyan la ley.

"Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados", compartió en su red social la modelo top. Y Pazos le respondió con dureza: "Cuando tus hijas ovulen volvemos a hablar".

Pero Nancy fue por más en el programa radial Por si las Moscas, donde volvió a referuirse a la modelo: "Yo le contesté un tweet por el tema aborto. Me parece aberrante lo que ella piensa, pero bueno es lo que ella piensa. Y lo que puse fue de manera irónica. Le dije ‘cuando tus hijas ovulen hablamos’, porque nadie puede escupir para arriba", comenzó diciendo la panelista.

Luego arremetió: "Yo no me metí con sus hijas... Quise llamarla a la reflexión. La mujer que decide interrumpir un embarazo no es feliz y no le pasa sólo por abrir las piernas. El problema no es lo que dice (Nicole), es lo que piensa. Cada vez que estoy por recuperarme de mi prejuicio sobre las rubias, me salta una idiota. Su argumentación es letal... Pero bueno, no hay necesidad de tirarle una neurona por la cabeza".