Nancy Duré dejó al periodista que le confesó una infidelidad

Una confesión terminó con una pareja que venía tomando un importante protagonismo en el mundo de la televisión. El periodista Juan Abraham le confesó a la panelista Nancy Duré - trabajó en Implacables, de Canal Nueve, hasta mediados de 2019- que le fue infiel, y ella decidió ponerle punto final a la relación. Y ambos hicieron sus descargos por lo sucedido.

“Trato de no tener bronca, de soltar, de seguir adelante por la gente que vale la pena. Desde febrero de 2019 que estábamos juntos y pasamos momentos hermosísimos”, comenzó contando Nancy Duré.

“No me imaginaba esta separación ni estos motivos”, agregó, poniéndole algo de suspenso a su relato. Y sorprendió: “El vino a casa y me contó que me había engañado. Porque la chica en cuestión me lo iba a decir. No me interesa saber quién es. Que haga su vida, es libre”.

“El tomó una actitud y yo necesito terminar una relación que no me hace bien. Jamás me imaginé que él me iba a hacer una cosa así. No me interesa ningún detalle”, remarcó Nancy.

Y dio por terminada la relación: “No estoy enojada con él. Pero sé la mujer que se perdió y pasa a ser parte de mi pasado. A mí me mintió, así que no le creo más nada”.

Por su parte, Abraham salió a dar su versión una vez que Nancy se descargó. “Lo que me pone peor es que le falle a ella y a su familia. No tuve ninguna relación paralela pero me mandé una cagada cuando atravesamos una crisis. Después preferí contárselo yo en vez de que se lo cuente otra persona”, confesó en vivo.

“No es una chica conocida ni nada”, respondió cuando le consultaron por la tercera en discordia.

"Como no accedí a encontrarme de nuevo con esta persona, pasó esto. Veníamos hablando con Nancy porque veníamos mal. Estaba enojado con la situación y no quiero dar detalles para no exponer nada. Me mandé esa cagada, estoy arrepentido y eso es todo lo que pasó. Fue solo un encuentro, fue reciente”, explicó, dolido.

“Me sentía muy culpable, me encariñé mucho con su familia. Y con esto sabía que la relación con Nancy se iba a terminar. No me quiere ver ni en figuritas. Sólo le quiero pedir perdón”, finalizó el periodista.