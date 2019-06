Naiara Awada denunció públicamente que fue despedida del programa Bendita, y dijo que la echaron "por teléfono" luego de sufrir varios hechos de discriminación.

"El último día que estuve en el panel el jueves pasado, Any Ventura hizo un comentario muy agresivo y dijo algo así como 'callen a la pendeja'", comentó para luego destacar que la producción del programa la despidió porque contó en Twitter que estaba siendo discriminada por ellas.

En su cuenta, la panelista brindó su versión de los hechos. "¿Me echaron por teléfono y sufrí cargadas por parte de las patéticas señoras de mis compañeras y soy yo la loca? ¡Jajaja Dios, el mundo del revés! Les mando un beso yo mientras sigo haciendo cine", escribió.

Luego agregó: "Yo no estoy pasando un momento en el cual quiera kilombo, al contrario, trataba de aportarle al programa buena onda y risa. Los que me conocen saben que soy buena mina y buena compañera. Lamento muchísimo las agresiones y mala leche que terminaron en esto".

Además Awada contó que se quejó ante la producción sobre el trato recibido por sus compañeras y que nadie hizo nada al respecto.

"El conflicto fue cuando yo respondí en Twitter los comentarios de la gente, que se daba cuenta de lo que pasaba al aire y ponían 'basta de bullying a Nai Awada'. Como la agresión era pública yo contesté de la misma manera y se ve que eso molestó en el canal. El viernes tenía que ir a trabajar y cuando estaba por salir de casa, me llamaron y me dijeron que no vaya. Quedé en shock, llorando y me hablaron de una impasse y de una posible reunión para definir las cosas", explicó.