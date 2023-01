Nació Vita, la primera hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

La niña, que nació en el Hospital Austral y pesó 2,700 kilos, llegó sin ningún tipo de problemas y su estado de salud es muy bueno. Pero quien no la pasó muy bien fue precisamente su mamá, sobre todo a la hora de conciliar el sueño. "No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien", aludiendo a las escasas cuatro horas que apenas alcanzaba a descansar en los días previos al parto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnKvgXvJDN-%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEaDQOdOR6uKfxkIr5iYXtihmuCzG1xaWwKMb0IvTA4k01cXQKYiSr1tBVYsxZBRTBOFNZAOyY28aBgZAPsZBqS8YGbU5ZCViDfBHXHkdVMsPXOTbXFrFAoSj32N7m4juZC8OcAfeiFU5ZB0ZCYHklzZAxdby5A6hGQ0LdvUQJhHbnYNhf709iHgZD View this post on Instagram A post shared by Cale Ruggeri (@caleruggeri)

Durante el embarazo, Cande nunca se cansó de compartir los momentos de felicidad con sus miles de seguidores en las redes. Fue tan alto el nivel de comunicación con sus fans que hasta produjo el fastido de su pareja: "Hola, no nació. Acá estamos. Estuve muy pancha toda la mañana", comenzaba la joven de 30 años cuando fue interumpida por su compañero: '¿Pero todos los días les vas a contar si nació o no nació?'. "Sí", respondió la joven. "Si nació se van a enterar y si no nació ¿les vas a contar todos los días?", replicó Maccari. Cómplice con sus seguidores, la hija de Oscar Ruggeri respondió suekta de cuerpo: "Todos los días les voy a contar hasta que nazca".