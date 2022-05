Nació Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero

Luca es el primer hijo de la campeona del reality de cocina de Telefé "MasterChef Celebrity 3 y el cuarto de Cubero, que ya es padre de Indiana , de 13 años, Allegra de 10, y Sienna, de 7, producto de su primer matrimonio con Nicole Neumann.

Aunque todavía no tiene ni un día de vida, Luca ya tiene una cuenta de Instagram con casi 150.000 seguidores que armó su mamá.

Viciconte adelantó que tenía fecha de parto para el 7 de mayo, y estuvo cerca. En uno de los últimos posteos que hizo en Instagram lanzó que sentía mucho malestar ante los movimientos del pequeño y poco después tuvo que salir de emergencia hacia la clínica. El padre la acompañó en el quirófano.

Los primeros meses de embarazo no fueron nada sencillos para la guardavidas. “La pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, reveló la flamante mamá. Ahora que pasó el temblor, disfruta del nacimiento de Luca.