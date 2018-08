Embed Una publicación compartida por Ignacio Viale (@viale.nacho) el 31 de Jul de 2018 a las 2:52 PDT

Viale se manifestó muy enojado con Sarlo: "No leí (el libro), vi un título a la pasada. Me sorprende. Sarlo levanta un dedo como creyendo que es la jueza del país. Me tiene sin cuidado lo que diga".

"Me sorprende que escriba para venir a presenciar el programa. Tengo los chats. Fue a principios de año o fines del año pasado. De todas formas sus ensayos no me gustan", agregó.