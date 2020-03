Músicos de todo el mundo cancelan sus shows por temor al coronavirus

Tini Stoessel, Green Day, Carlos Santana, Avril Lavigne, Queen, New Order y Maluma son algunos de los artistas internacionales que están cancelando sus recitales por temor al avance del coronavirus. El último en hacerlo fue Sammy Hagar, conocido por su rol de ex cantante de Van Halen, que canceló su gira sudamericana en la que estaba incluida su primera actuación en Chile.

Santana y Lavigne debieron cancelar sus actuaciones en ciudades del norte de Italia a raíz de la epidemia de coronavirus, ya que tenían compromisos en las ciudades de Bolonia y Milán, respectivamente, destacó el diario La Repubblica.

También el colombiano Maluma, que venía agotando entradas con su gira en Alemania, Finlandia y otros países, no pudo completar el tramo italiano y canceló el show que debía dar en Milán.

El mundo está tomando medidas extremas ante el temor por la expansión del virus que, según la Organización Mundial de la Salud, ya afecta a más de 100 mil personas y que mató a casi 3.500 en todo el planeta. Uno de los fallecimientos ocurrió en Buenos Aires y constituyó la primera muerte en Latinoamérica.

La banda Queen se vio obligada a posponer su concierto del 26 de mayo en el AccorHotel Arena de París. “Por desgracia, nuestro show en París ha tenido que ser pospuesto tras un decreto gubernamental en Francia, que obliga a cancelar todos los eventos cerrados en lugares con capacidad para 5000 personas en Francia hasta el 31 de mayo en un esfuerzo para contener la propagación del coronavirus”, declaró la formación en su web oficial.

La cantante Madonna adelantó el fin de su gira por las mismas disposiciones gubernamentales y canceló sus shows en París debido a las restricciones impuestas por el brote de coronavirus, dijo ayer la compañía promotora Live Nation.

Tini Stoessel, que saltó a la fama hace ya unos años al protagonizar la serie de Disney “Violeta”, se vio obligada a cancelar un “meet and greet” en Alemania con sus fans. La razón principal nuevamente es el coronavirus, ya que se busca prevenir cualquier situación donde la cantante pueda ser contagiada del virus que tiene en alerta a Europa.

Giras, conciertos y recitales fueron cancelados también en Japón y Corea del Sur, además de Italia y Sudamérica. La banda coreana de K-pop BTS anunció en un comunicado de su sello discográfico, Big Hit Entertainment, la cancelación de sus fechas previstas en Seúl para los días 11, 12, 18 y 19 de abril en el estadio olímpico de la ciudad como arranque de la gira de su último álbum, “Map of the Soul:7”.

La nota señala “el carácter imprevisible” de la expansión del virus así como la “incertidumbre” con respecto a la movilidad de equipo y personal técnico a través de fronteras como claves para la decisión tomada por el grupo coreano.

Por su parte, la banda norteamericana Green Day anunció también anteanoche en sus redes sociales el aplazamiento de las fechas previstas en el continente asiático para marzo. Dicha gira, que los llevaría por Singapur, Filipinas y Corea del Sur, será pospuesta hasta nuevo anuncio, según aclaró el propio grupo en Instagram.

Green Day se disculpó por la redes sobre la cancelación de su espectáculo. “Lamentablemente, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestros próximos shows en Asia debido a las preocupaciones de salud. Sabemos que apesta, ya que estábamos ansiosos por verlos a todos, pero mantengan sus tickets, anunciaremos las nuevas fechas muy pronto”, tuiteó el grupo.

Otra víctima de la rápida expansión del coronavirus es el festival South by Southwest (SXSW) que realiza anualmente en la ciudad texana de Austin, en Estados Unidos, y que canceló su edición 2020. Según el sitio especializado The Hollywood Reporter, el festival que reúne cada año eventos de cine, música y tecnología y que debía iniciar el 13 de marzo, fue definitivamente cancelado luego de que en las últimas semanas numerosas compañías declinaran su participación.

Una de las últimas en dar aviso de que se ausentaría fue Netflix, que tenía preparada la presentación en prémiere mundial de una película de ficción, cuatro documentales y un panel con los creadores de la próxima serie “#BlackExcellence”.

Como consecuencia de esa cancelación Ozzy Osbourne no podrá participar del South by Southwest donde iba a promocionar su documental “Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, que se estrenaría en ese festival.

El avance del virus en el estado de Texas, con 17 casos confirmados según los últimos reportes de medios locales, provocó la progresiva salida en los últimos días de otros gigantes como Apple, Amazon, Facebook y Twitter, entre otros. La decisión final de los organizadores de SXSW sobrevino tras las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Austin, quienes sugirieron evitar los numerosos conciertos que estaban pautados.

“SXSW va a seguir fielmente las directivas de la ciudad”, dijeron los organizadores a través de un comunicado, que continuó: “Estamos devastados de compartir esta noticia con ustedes. «El show debe continuar» está en nuestro ADN y esta es la primera vez en 34 años que el evento en marzo no va a ocurrir”.

Los responsables del festival manifestaron que explorarán la posibilidad de mover a otra fecha el evento de este año, en el que se esperaba que participaran 200.000 personas.

La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, se convirtió en otra de las recientes artistas en posponer un concierto debido a la veloz propagación del coronavirus. Ciara, que está esperando un bebé, tenía prevista una presentación en Texas para el 19 de marzo durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el sábado el aplazamiento del espectáculo para preservar su salud y la de su hijo.

Una tras otra, las diferentes industrias sucumben ante la epidemia. Analistas de la industria del espectáculo afirman que, sólo en el cine, las pérdidas hasta el momento totalizan 5000 millones de dólares y el panorama “es impredecible”. A los cierres generalizados de salas en China, Corea del Sur, Japón (la tercera plaza mundial en términos de taquilla), Italia y Francia, donde la realización del festival de Cannes, en mayo próximo comienza a discutirse, se sumó también la cancelación del lanzamiento de la plataforma de streaming Disney + en Londres, lo que era considerado uno de los acontecimientos del año.

Lollapalooza sigue en marcha en Buenos Aires

“Los shows se harán con normalidad”, dicen desde la productora de Lollapalooza Argentina. Ante el anuncio del gobierno porteño de suspender eventos que “involucren público extranjero” para evitar la circulación del coronavirus, la productora DF Entertainment, que tiene varios shows internacionales, entre ellos el Lollapalooza Argentina, dijo a Télam que “todos los shows se realizarán con normalidad”. “Algunos medios están comunicando que se suspendió el festival Lollapalooza. Por ahora, eso no es verdad”, detallaron desde DF Entertainment a raíz de la confusión generada por los dichos vertidos ayer por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en conferencia de prensa. La agenda internacional de la productora contempla, además del tradicional festival que se realizará los días 27, 29 y 29 del corriente en el Hipódromo de San Isidro, los recitales en el Campo Argentino de Polo de Maroon 5 (el jueves 12), Metallica (18 de abril) y Kiss (9 de mayo).