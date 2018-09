Según se supo, Hernán estaba allí esperando el arribo de la conductora brasilera y se descompensó. Fue trasladado de urgencia a un nosocomio pero falleció minutos después. Cierto es que el arribo de Xuxa al país fue bastante caótico. Muchos fans se acercaron al lugar y no estaba previsto un sistema de seguridad para contener a tanta gente. Embed Hoy, a las 10:30hs en @involucradostv, te muestro la llegada de Xuxa a la argentina y todo sobre el dolor de la cantante entre tanta alegría por su visita. #Involucrados pic.twitter.com/OXyyRapZlr — Pia Shaw (@PiaShaw) 20 de septiembre de 2018 Hubo algunos empujones y mucho tumulto. Se estima que Hernán no fue el único que se descompensó, otras personas también fueron atendidas. Sin embargo, la peor noticia llegó al trascender que Mondragón perdió la vida y que nada se pudo hacer para salvarlo. Este es el mensaje que escribió Xuxa en su cuenta de Instagram:

"Cuando dejé de hacer el programa en la Argentina, me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... cada vez que me veía era emoción pura... Hoy, en mi llegada al aeropuerto, se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan, mi amigo y se convirtió en ángel. Mi corazón está apretado por no poder hacer nada por ti, lo siento. Te voy a llevar en mi alma", escribió Xuxa en su cuenta de Instagram tras su arribo al país y tras conocer la noticia del fallecimiento de Hernán Mondragón, uno de sus fanáticos desde chico que murió ayer tras descompensarse en el aeropuerto.