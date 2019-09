Hitero. Ocasek alcanzó la fama con "Just What I Needed" y "Heartbeat City".

Ric Ocasek, el vocalista de The Cars cuya interpretación vocal socarrona y cuyo estilo desgarbado y gafas oscuras definieron una era del rock con éxitos como "Just What I Needed", fue hallado muerto en su apartamento en Manhattan. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que agentes que respondieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 16 horas el domingo. El deceso del músico se produjo un año después de que The Cars fuera incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll, y tras el anuncio de la modelo Paulina Porizkova en redes sociales de que ella y Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio. La pareja se conoció durante la filmación del video musical de "Drive", otro éxito de la agrupación.

Ocasek, vocalista, guitarrista y autor de la mayoría de las canciones de la banda, y Benjamin Orr, bajista y también cantante, ambos amigos y antiguos hippies, formaron The Cars en Boston en 1976.

Le llevaban una década a muchos de sus colegas rockeros de la época, pero se convirtieron en una de las bandas estadounidenses más esenciales de finales de la década de los 70 y los 80 con su fusión de new wave, pop de los 60 y glam de los 70.

Las primeras tres canciones de su álbum homónimo de 1978 fueron todas sencillos exitosos: "Good Times Roll", "My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed". La banda llegó a la cima comercial con "Heartbeat City" de 1984. La banda se separó en 1988. Ocasek produjo álbumes para bandas más jóvenes como Weezer, No Doubt y Bad Religion.