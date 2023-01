Murió Raúl Calandra, referente del cine y el teatro rosarino

En teatro participó de una versión de Esperando la carroza (de Jacobo Langsner, dirección de Leandro Maccagno), Proyecto vestuarios (de Javier Daulte, dirección de Romina Tamburello), La Forestal (de Gastón Gori y Rafael Oscar Ielpi, con dirección de Néstor Zapata), entre muchas otras obras rosarinas y nacionales.

Desde las redes fue despedido por allegados y artistas, así como también por la Escuela Provincial de Cine y Televisión, el Ministerio de Cultura provincial y la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FG.POSTI%2Fposts%2F8639539679449991&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPmk1fPQ2otZB9Xe7qT6Rljut4u9BL28PcjXrKVVXnM6UhWGQMPoNtjvFbIUVNfbG1IL3ZBkkx9vIoa2wEfkGvxMc7MYOLwGkPKnHJhm7ZBB6d1fpromBxNv5ZAWQe3fdKPrrSxUGelskB6ZCIfqRP7R1jYnsuMJjDwevDUczuF1plIZAkoxUZD Se nos fue un amigo y un enorme actor. Demasiado pronto. Todavía nos debía unas cuantas películas y obras de teatro. Lo... Publicado por Gustavo Postiglione en Viernes, 27 de enero de 2023

El cineasta Postiglione expresó: “Se nos fue un amigo y un enorme actor. Demasiado pronto. Todavía nos debía unas cuantas películas y obras de teatro. Lo conocí a Raul Calandra hace mas de treinta años y en todo este tiempo compartimos más de una docena de proyectos (cine, televisión, teatro). Puedo decir sin equivocarme que era de los pocos actores que podían jugar en toda la cancha y hacerlo bien, algo que sucede muy de vez en cuando. Podía ir al arco, jugar en el mediocampo o hacer los goles como un número 9. Desde el abogado chanta de El Asadito al periodista con males de amores de El Cumple, el director perdedor de Insensatez o el actor desorientado de la versión de Macbeth que hicimos para Canal 7, como tantas obras o películas que hizo con compañeros y colegas".

"Estoy convencido que era uno de los tres o cuatro grandes actores de su generación en Argentina. Hacía bastante que no coincidíamos en algún proyecto, pero cuando la pandemia nos dejó un respiro lo llamé para que participe de la experiencia de una película en vivo y se enganchó enseguida. Estábamos entusiasmados de volver a trabajar juntos después de mucho tiempo, pero un problema de salud le impidió hacerlo. Luego ya recuperado pensamos en hacer otra cosa, nos debíamos ese trabajo. De hecho hace poco volvimos a charlar y hablamos de armar algo, pero fue una de esas charlas con buenas ideas que no se terminan de concretar porque se cree que habrá tiempo para hacerlo, pero el tiempo pasa y a veces no reparamos de nuestro paso efímero por esta tierra. Escribo esto en una madrugada triste, porque es la manera que encuentro para despedir a un amigo y compañero de trabajo y andanzas. Chau Raúl, me quedo con tantas anécdotas juntos, con el recuerdo de tu humor ácido y con las películas en las que podemos volver a verte una y otra vez para disfrutar de tu talento y recordarte con una sonrisa”, concluyó.

Desde el Ministerio de Cultura, comandado por Jorge Llonch, titularon “Un doloroso adiós a un grande”, en un mensaje donde la cartera “despide con profundo dolor al actor rosarino Raúl Calandra. Su paso por el cine dejó la huella de maravillosas interpretaciones. Cada realizador que lo dirigió, cada colega que debió actuar a su lado hablaron siempre de él como un actor sensible y multifacético. Adiós, Raúl, aunque te quedás entre nosotros para siempre”.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCulturadeSantaFe%2Fposts%2F698760625371366&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPmk1fPQ2otZB9Xe7qT6Rljut4u9BL28PcjXrKVVXnM6UhWGQMPoNtjvFbIUVNfbG1IL3ZBkkx9vIoa2wEfkGvxMc7MYOLwGkPKnHJhm7ZBB6d1fpromBxNv5ZAWQe3fdKPrrSxUGelskB6ZCIfqRP7R1jYnsuMJjDwevDUczuF1plIZAkoxUZD ó : ú El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe despide con... Publicado por Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe en Sábado, 28 de enero de 2023

Desde la EPCTV Rosario señalaron: “Con gran pesar participamos la noticia de la partida física de Raúl Calandra, quien estaba unido a la historia de nuestra Escuela desde los inicios. Raúl -hermano de la vida para muchos de nosotros- participó en innumerables trabajos tanto de la EPCTV como en realizaciones particulares de varios compañeros y compañeras docentes y estudiantes. Su talento como actor lo llevó a demostrar sus dotes en largometrajes y programas televisivos de alcance nacional. Sin dudas, se va una parte fundamental de la historia audiovisual de la ciudad, y fundamentalmente, un gran amigo. ¡Hasta siempre, Raúl!”.