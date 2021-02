Murió Omar Moreno Palacios, emblema del criollismo y la música surera

Moreno Palacios había nacido en Chascomús el 5 de septiembre de 1938 y su carrera profesional la inició en noviembre de 1956.

Omar Moreno Palacios - Lo que's lindo (1972)

Con apenas 8 años de edad, Omar Moreno Palacios debutó como alumno de Mario Pardo en el teatro Manuel J. Cobo, en la ciudad de Lezama (provincia de Buenos Aires). A los 12 años se presentó también como guitarrista en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires.

A los 18 años se fue a vivir a la ciudad de Montevideo, donde en noviembre de 1956 inició su carrera como profesional. En 1957 debutó en Radio Carve, de Montevideo, junto a Charlo y Sabina Olmos. Presentó un ciclo con Panchito Maquiería y Enrique Cardozo en Radio El Espectador, de la capital uruguaya, donde el joven locutor que conducía, de apenas 21 años, se convertiría en uno de los más grandes cantores del Río de la Plata: Alfredo Zitarrosa (1936-1989).

Compartió escenario con artistas de la talla de Grupo Vocal Argentino, Raúl Barboza, Amelita Baltar y Los Chalchaleros. Actuó en diversos espectáculos con Antonio Tarragó Ros, Los Cantores de Quilla Huasi, El Chúcaro y Norma Viola, Los Trovadores, Las Voces Blancas y El trío Laurel, entre otros.

Surero en Todas Partes. Omar Moreno Palacios. Full album

De esta manera Rocío Moreno Fasce, la hija del cantautor bonaerense, confirmaba en su cuenta de Facebook el fallecimiento de su padre:

"No puedo elegir bien las palabras en este momento. Hablo, escribo y todavía no lo creo. Mi papá estaba internado por encefalitis. En situación de pandemia fue todo una locura y pensábamos que lo superaba. Lamento con toda mi alma escribir esto tan frío pero tengo que hacerlo de una vez. Mi papá falleció. Cerca de las 12 de la noche del martes 16, así que hoy miércoles 17 de febrero de 13 a 15 hs en cerrito 1990 Temperley será el velatorio. Él no quería nada. Ni despidos, ni llantos, ni que lo estén mirando, solo quería estar escuchando milongas. Se entiende de cualquiera que no pueda llegar y no será ofensiva su ausencia. Y todo aquel que quiera y pueda pasar a lo que quiera, despedirse, llorar, hablar, pasar o tocarse un tema, será bienvenido".