Murió Max Wright, de la serie "Alf"

Max Wright, aquel que brillara en la década del 80 como el contrapunto ideal en la serie "Alf", perdió la vida ayer, a la edad de 75 años, víctima de un cáncer que lo venía hostigando desde hace años.

Wright se hizo famoso a partir de su rol protagónico en "Alf", la serie furor de los 80, en la que interpretaba a Willie, el padre del alien proveniente del planeta Melmac. Aún hoy se recuerda con frecuencia la frase "Hola Willie", que decía como latiguillo el tierno de Alf con cierta complicidad.

El artista tenía dos hijos —Ben y Daisy— fruto de su relación con Linda Ybarrondo -con quien se casó en 1965- ,y fue parte también de otros recordados ciclos como "Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley y Norm", y en las películas "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man" y "The Shadow", entre otras tantas. El actor murió en su casa ubicada en las afueras de Los Angeles.