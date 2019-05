Murió a los 97 años la estrella de Hollywood Doris Day

La leyenda de Hollywood, Doris Day, protagonista de casi medio centenar de propulares films, falleció este lunes a los 97 años debido complicaciones asociadas a una neumonía, confirmó la Doris Day Animal Foundation.

"Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave, que produjo su muerte", informó en un comunicado la fundación, dedicada a la protección de los animales.

La artista se había retirado del mundo del espectáculo cuando tenía 50 años, cuando decidió convertirse en activista contra el maltrato a los animales.

"Había gozado de excelente salud física para su edad, hasta que hace poco contrajo un caso grave de neumonía, que resultó en su muerte", señaló la Fundación al comunicar el deceso de la intérprete.

La actriz saltó a la fama en 1956 cuando apareció junto a Jimmy Stewart en "El hombre que sabía demasiado" de Alfred Hitchcock. Después participó en reconocidos filmes como "Quiéreme o déjame", "Confidencias de medianoche" o "Pijama para dos" junto a Rock Hudson, en 1959.

La canción "Whatever will be, will be" que cantó en el filme de Hitchcock ganó el Oscar a la mejor canción y su papel en Confidencias a medianoche conquistó un Globo de Oro y una nominación al Oscar como mejor actriz.

Cuando su tercer marido, el productor de cine Martin Melcher, murió en 1968, Day se enteró de que él y su socio de negocios, Jerome Bernard Rosenthal, habían malgastado sus ganancias durante 17 años.

Nacida en Cincinnati, en Ohio, el 3 de abril de 1922, como Doris Mary Ann von Kappelhoff, tuvo una carrera brillante. En los 30, integró un dúo de baile, que terminó luego de un horrible accidente automovilístico.

En 1973, la artista dedicó todos sus esfuerzos al activismo y se alejó de la industria. Allí, comenzó el Doris Day Animal Foundation, una organización sin fines de lucro.