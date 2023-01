Murió a los 81 años David Crosby, leyenda del rock estadounidense

https://twitter.com/Variety/status/1616196933521149953 David Crosby, Byrds and Crosby, Stills & Nash Co-Founder, Dies at 81https://t.co/s7sNXpN4Jn — Variety (@Variety) January 19, 2023

Nacido en Los Ángeles el 14 de agosto de 1941, Crosby comenzó su carrera como integrante de The Byrds junto a Roger McGuinn y Gene Clark, donde era el encargado de la guitarra líder y de varias de las armonías vocales que hicieron famosa a la banda californiana.

Tras abandonar el grupo en 1968, comenzó a reunirse con Stephen Stills y Graham Nash para darle forma a uno de los primeros supergrupos del rock: Crosby, Stills & Nash.

Con una mezcla de folk, rock y armonías vocales, incluyeron como cuarto integrante a Neil Young y se rebautizaron Crosby, Stills, Nash & Young para el clásico "Déja Vu", de 1970, agrupación que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En paralelo, Crosby comenzó una carrera solista, que tuvo su punto de partida en "If I Could Only Remember My Name", de 1971, y que lo mantuvo en actividad a la par de las reuniones de las bandas de las que fue parte, además de sus participaciones en discos de David Gilmour, Elton John y John Mayer, entre muchos otros.