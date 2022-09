Murió a los 59 años el rapero Coolio, autor de "Gangsta's Paradise"

El cantante y actor estaba de visita en casa de un amigo en Los Ángeles y fue al baño pero no salió , reveló el portal de noticias del espectáculo TMZ . Cuando el amigo fue a ver cómo estaba Coolio , lo encontró inconsciente en el suelo, según el citado diario. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar de los hechos . La causa de la muerte de Coolio sigue sin estar clara, pero su representante ha explicado que las asistencias creen que murió de un paro cardíaco.

Nacido el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania bajo el nombre de Artis Leon Ivey Jr., Coolio se trasladó a California y se unió a la banda de hip-hop WC and the Maad Circle en 1991. Posteriormente, inició su carrera en solitario en 1994 con el álbum "It Takes a Thief".

Su canción más famosa, "Gangsta's Paradise", apareció en la película de 1995 "Mentes peligrosas", que protagonizó Michelle Pfeiffe. Esta composición le valió el premio Grammy en 1996 a mejor actuación de rap en solitario.

Coolio actuó en películas y series televisivas como "Martin" (1995), "Sabrina the Teenage Witch" (1996), "Batman & Robin" (1997), "The Nanny" (1998), "Tyrone" (1999), "Midnight Mass" (1999), "Charmed" (2002), "Star-ving" (2009), "Futurama" (2001, 2010) y "Gravity Falls" (2012).