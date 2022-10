Murió la ex Mis Mundo Silvana Suárez, que mantuvo un tenso cruce con Mirtha Legrand

La ex modelo Silvana Suárez murió a los 64 años en la localidad de Nono , en la provincia de Córdoba, tras padecer cáncer de colón. En 1978 se consagró Miss Mundo en representación de la Argentina , en el certamen que se llevó a cabo en Londres, Gran Bretaña.

Protagonizó un tenso momento al ser invitada a los tradicionales almuerzos de Mirtha Legrand en 1999. Ante una pregunta de la diva sobre la ruptura de su matrimonio, Suárez mantuvo un fuerte cruce con la conductora, se levantó y, visiblemente ofuscada, se retiró del estudio.

El incidente se desencadenó cuando Mirtha le insistió para que hablara de su matrimonio Ramos y la ex modelo se negó, se levantó de la mesa y disparó: “Me invitás para usarme a mí”. Suárez abandonó el programa mientras que la diva de los almuerzos le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Suárez nunca se arrepintió de su actitud. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, dijo.

“La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”, reflexionó.

Si bien, al terminar la secundaria, se recibió de profesora de música y directora de coros y estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, decidió dedicarse al modelaje impulsada por su madre. Así fue como se consagró como la segunda Miss Mundo argentina, la primera había sido Norma Cappagli en 1960.

Aunque disfrutó de una fugaz trascendencia mediática, Suárez nunca dejó de ser la ex de Julio Ramos y la mujer que plantó en vivo a Mirtha Legrand en su programa de televisión. El incidente permanece en YouTube, donde a lo largo de los años ha cosechado miles de reproducciones.