Murió Keith Flint, líder del grupo inglés The Prodigy

único. "Era emisario del inframundo del tecno", dijo The New York Times.

Keith Flint, vocalista principal de la influyente banda británica de música electrónica The Prodigy, fue hallado muerto ayer en su casa cerca de Londres, informó la agrupación. Tenía 49 años. El cofundador de The Prodigy Liam Howlett dijo en Instagram que Flint se suicidó el fin de semana. "Las noticias son ciertas", escribió Howlett. "No puedo creer que voy a decir esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana". "Estoy aturdido... confundido y desolado", escribió.

La policía confirmó que el cuerpo de un hombre de 49 años fue hallado en una casa en Brook Hill, al noreste de Londres. Las autoridades dijeron que estaban trataban el deceso como no sospechoso y que enviarían un reporte al médico forense, una práctica estándar en casos de muertes violentas o inexplicables.

Flint era la imagen de la banda, cuyos éxitos de la década de 1990 "Firestarter" y "Breathe" fueron una escandalosa fusión de música tecno, breakbeat y acid house.

The Prodigy vendió 30 millones de discos, ayudando a llevar la música de rave de una comunidad insular de fiesteros a una audiencia internacional.

Siete de sus álbumes encabezaron las listas de popularidad en Gran Bretaña, el más reciente de ellos "No Tourists", de 2018. La banda se presentó en Argentina por última vez en 2005, cuando formaron parte del line up de la fiesta electrónica Creamfields.

Keith Charles Flint nació el 17 de septiembre de 1969 en el este de Londres y de niño se mudó a Braintree, Essex, donde años después conoció a Howlett en un club nocturno. Formada a principios de los 90, The Prodigy era conocida tanto por su postura contestataria como por su música. Sus miembros criticaron la ley británica sobre justicia penal y orden público de 1994, que prohibió las raves popularizadas a fines de los 80 durante el llamado Segundo Verano del Amor.

"Un verdadero pionero, innovador y legendario", dijo la banda en un comunicado al confirmar el deceso. "Lo extrañaremos por siempre".

El dúo electrónico Chemical Brothers tuiteó que Flint fue "un líder increíble y verdaderamente auténtico que será extrañado".

Flint era conocido por su energía escénica frenética y por su distintivo look, siempre con delineador negro y el pelo peinado en dos picos como cuernos. Era uno de los principales factores de atractivo de la banda junto con el otro vocalista, Maxim Reality (Keith Palmer). Flint y Maxim Reality eran "diablos folclóricos" y "emisarios del inframundo psíquico del tecno", escribió Ann Powers, crítica musical de The New York Times en 1998 al reseñar una actuación en vivo de The Prodigy.

En una entrevista con The Guardian en 2009, Flint explicó cómo desarrolló su estilo. Dijo que en el colegio, después de hacerse un corte de pelo al estilo mohicano, fue "expulsado y enviado a una escuela especial". Añadió: "Tenían que hipnotizarme para que me calmara, porque tenía demasiada energía".

Dijo que por eso estar en el escenario era catártico. "Saco mi energía mental, por eso soy tan honesto sobre el escenario. No estoy ahí por lo bella que es mi voz o porque soy el que mejor baila. Salgo para expresarme y armar lío con el público", señaló.