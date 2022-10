Murió Jerry Lee Lewis, el útimo sobreviviente del rock and roll norteamericano

El emblemático pianista y cantante estadounidense de rock and roll, Jerry Lee Lewis , falleció este viernes a los 87 años por causas naturales, según confirmó su representante Zach Farnum.

El pianista y cantante estadounidense de rock and roll, uno de los músicos más influyentes del Siglo XX, murió en su casa, ubicada en el condado de Desoto, en el noroeste del estado de Mississippi.

Desde su entorno más cercano, Judith, quien fuera su séptima esposa, lo acompañó durante los últimos instantes de su vida, la cual estuvo intensamente dedicada a la música.

Jerry Lee Lewis - Great Balls Of Fire! (1957) 4K

Lewis era el último superviviente de una generación de estrellas tales como Elvis Presley, Chuck Berry y hasta el propio Little Richard.

Su paso definitivo a la fama lo concretó con discos conocidos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin’ Goin’ On".