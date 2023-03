Nacido en la ciudad de Newark, el 25 de agosto de 1933, comenzó su carrera en la década del 60 y rápidamente se convirtió en heredero musical de John Coltrane. Los especialistas ubican su música dentro del post-bop, aunque también realizó fundamentales aportes al desarrollo del hard bop, el jazz modal y la fusión, añadiendo en sus últimos discos un poco de funk. No sólo fue un músico virtuoso, también fue un gran compositor.

Comenzó como intérprete de clarinete a los 16 años, y antes de entrar en la Universidad de Nueva York, en 1952, se cambió al saxo tenor. Cuatro años después tocó con Horace Silver hasta que se alistó en el ejército. Una vez fuera del servicio, se unió a la orquesta de Maynard Ferguson y en 1958 comenzó a improvisar en clubs de jazz con John Coltrane y Sonny Rollins. Al año siguiente se unió a los Jazz Messengers de Art Blakey y en 1964 al quinteto de Miles Davis. En el quinteto compuso temas como “E.S.P.”, “Pinocchio”, “Nefertiti”, “Sanctuary”, “Footprints”, “Fall” y “Prince of Darkness”. En esos tiempos comenzó a tocar el saxo soprano, un instrumento más adecuado para los nuevos timbres electrónicos, y expandió su paleta musical del hard bop. En los setenta formó los grupos Weather Report y V.S.O.P. Mientras tanto, su carrera solista continuaba su marcha.

Wayne Shorter, On Green Dolphin Street, Molde Jazz Festival, Norway, 1966 (colorized)

Shorter además hizo una exitosa gira con Carlos Santana, tocó en el disco homenaje a Miles Davis y en “Bridges to Babylon” de los Rolling Stones. En 1998 recibió un doctorado honorario en música del Berklee College of Music y en 2010 de la Universidad de Nueva York. En total ganó diez premios Grammy. “El enigmático e intrépido saxofonista dio forma al color y contorno del jazz moderno”, escribió Nate Chinen, periodista del New York Times. “El señor Shorter tenía un estilo astuto y confiado en el saxofón tenor, pero su sonido fue más brillante en el saxo soprano, instrumento en el que dejó una influencia incalculable”, agregó.