Murió el protagonista de un polémico capítulo de "Friends"

El actor Stan Kirsch murió a los 51 años el sábado pasado en su casa de Los Angeles. El actor de uno de los capítulos más controvertidos de la serie "Friends", "Highlander: la serie" y "JAG", fue encontrado por su esposa. El artista se quitó la vida con una soga en el baño de su hogar.

Stan había comenzado en la actuación con apenas cuatro años con participaciones en algunos comerciales. Además, había estudiado Ciencias Políticas en la Universidad de Duke. Pero su carrera como actor ocupó el centro de su vida.

En su carrera profesional, se destacaba una participación en "Friends", cuando interpretó a Ethan, un joven que enamoraba al personaje de Mónica Geller, personificado por Courtney Cox (foto). El actor participó del capítulo 22 de la primera temporada, titulado "The one with the ick factor" (El que tiene una situación incómoda).

Este resultó uno de los capítulos más controvertidos de la serie, ya que cuenta como Mónica, el personaje de Courtney Cox, tiene una relación sentimental con alguien más joven que ella. Pero el momento incómodo al que hace relación el título es cuando se entera realmente qué edad tiene el joven al que interpreta Kirsch: sólo 17 años, y lo peor es que se entera luego de mantener relaciones sexuales con él en una recordada escena.

Su primer papel conocido fue el de Richie Ryan en la adaptación televisiva de "Highlander", la cual realizó durante seis temporadas, entre 1992 y 1997. El actor también participó durante cinco temporadas de "JAG: Justicia Naval", donde interpretó al teniente Ferrari.

Kirsch estaba casado con Kristyn Green, quien lo encontró colgado el sábado por la tarde en su baño. La policía y varios médicos concurrieron hasta el lugar, pero el actor ya se encontraba sin vida y declararon la muerte en el lugar donde lo hallaron.

Tras la muerte de Kirsch, decenas de admiradores del actor lo despidieron por las redes sociales, y enviaron sus condolencias a su esposa, quien agradeció "las muestras de amor y apoyo" desde su cuenta de Facebook: "No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes", sostuvo.

La muerte temprana del actor sorprendió a todos. No se brindó ninguna explicación sobre los motivos que habrían llevado a Kirsch a tomar esta decisión. Su mujer tampoco detalló alguna información exacta sobre algún problema de salud o depresión preexistente que pudieran haber llevado al intérprete a terminar con su vida.

