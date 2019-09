Murió el músico Ric Ocasek, líder de la banda The Cars

El cantante Ric Ocasek, líder de la popular banda The Cars y también exitoso como solista, fue encontrado muerto en su casa de Nueva York, a los 75 años.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó el fallecimiento del músico. Dijeron que recibieron una llamada informando sobre un hombre inconsciente en una casa. Al llegar encontraron a Ocasek en su cama y fue declarado muerto en el lugar.

Ocasek comenzó con The Cars en los años '70, banda que ganó popularidad con su canción de 1978 "Just What I Needed". Continuaron produciendo varios éxitos, incluyendo "My Best Friend's Girl", "Good Times Roll", "Bye Bye Love" y muchos otros. La banda ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018.

Embed

También tuvo una exitosa carrera solista, que alcanzó su pico con "Emotion in Motion", de 1986, tema con el que alcanzó el puesto 15 de la lista Billboard Hot 100 y llegó al octavo lugar de los rankings de Australia.

También fue productor de distintas bandas de diversos estilos, entre ellas Weezer y No Doubt.

Embed

Richard Otcasek, tal su verdadero nombre, pasó por tres matrimonios y tuvo dos hijos con cada una de sus esposas.