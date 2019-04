"Por mi parte -especificó- he hecho uno de la libertad de escoger el sitio de donde quiero vivir y aunque mi esposa es belga y también viví allí, en Holanda y en París, al final (desde 1964) elegí España porque tenía un acercamiento de idiosincracia muy similar al nuestro".

"Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad".

"Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad".

"Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad".

"Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad".

Embed

Su relación con la literatura incluyó obra propia volcada en los volúmenes "Equipaje" (1977), "Soy un ser humano" (1985), "Almacén de almas" (1993) y "Por los cuatro costados" (2007). El cantautor había ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado al Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, en las afueras de Madrid, debido a una hemorragia gástrica. La capilla ardiente para despedirlo será instalada a partir de las 17 de hoy en la madrileña sede de la Sociedad General de Autores y Editores, en la Calle de Fernando VI. cortez01.jpg Aunque nunca dejó la música, Cortez renegaba de la pérdida de espacio del tipo de música que abrazaba y por ello, en su entrevista con esta agencia de una década atrás expresó: "Uno quiere decir 'sigo vivo y sigo escribiendo'. Estoy con la fuerza necesaria porque una persona que ama lo que hace no tiene por qué abandonar esa actividad". Dos años antes y en otro reportaje con Télam, fundamentó la presencia de sus clásicos en los conciertos que ofrecía porque "canto lo que la gente quiere escuchar" . "No escondo mis éxitos porque los éxitos los hace el público, es propiedad suya y no cantarlos es esquivar el reconocimiento que se me ha brindado", razonó entonces.

La discografía de Cortez totaliza más de cuarenta álbumes lanzados desde la década de 1960 hasta la actualidad. El primero, editado en 1961, se llamaba Welcome to the Latin Club. Su último trabajo registrado, en tanto, fue en 2013, cuando sacó Sólo para coleccionistas. También se destaca un trabajo realizado con el Quinteto Vocal Santa Fe, llamado Alberto Cortez a voces, en el año 2000.