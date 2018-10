Murió Charles Aznavour, el último gigante de la canción francesa

Charles Aznavour, el cantante, compositor y actor francés que a lo largo de ocho décadas sedujo a admiradores alrededor del mundo con su versátil voz de tenor, sus letras exuberantes y su presencia en el escenario, falleció ayer a los 94 años. Aznavour, una de las voces más reconocidas de Francia, cantó hasta el final en salas de conciertos con entradas agotadas, recurriendo a un apuntador sólo después de haber escrito más de 1.000 canciones, incluyendo el clásico "La Boheme".

Comparado frecuentemente con Frank Sinatra, Aznavour comenzó su carrera como compositor para la cantante francesa Edith Piaf, quien lo apadrinó. Al igual que ella, su fama se extendió fuera de Francia: fue nombrado artista del siglo en una encuesta on line de CNN y la revista Time en 1999. En sus 80 años de trayectoria, vendió más de 180 millones de discos, de acuerdo con su biografía oficial. En mayo pasado se fracturó un brazo, pero tenía previsto empezar una nueva gira por Francia en noviembre. Y acababa de regresar de una gira por Japón.

"Era profundamente francés, aferrado visceralmente a sus raíces armenias, reconocido en el mundo entero", dijo ayer el presidente francés, Emmanuel Macron. "Charles Aznavour acompañó las alegrías y las penas de tres generaciones. Sus obras maestras, su voz y su influencia única le sobrevivirán largo tiempo", afirmó. "El era nuestro as inmortal, nuestro as de los poetas", escribió por su parte Brigitte Bardot en un comunicado.

Aznavour fue uno de los defensores más reconocidos de la diáspora armenia, pero cantaba en numerosas lenguas, particularmente en inglés. A lo largo de su carrera escribió para Piaf y otros cantantes franceses muy populares. La balada de amor "She" encabezó las listas británicas durante cuatro semanas en 1974. En 1999 Elvis Costello grabó una versión de esta canción para la exitosa película "Notting Hill", y su versión se hizo famosa en todo el mundo.

Liza Minnelli, quien conoció a Aznavour cuando ella era una adolescente y él un cuarentón, describió su experiencia tras seguirlo a París. "Realmente me enseñó todo lo que sé sobre cantar, cómo cada canción es una película diferente", dijo en una entrevista en el 2013. Fueron amigos cercanos durante décadas y cantaron juntos muchas veces. Los temas del francés también fueron interpretados por artistas de la talla de Elton John, Bob Dylan, Sting, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias y Ray Charles, entre otros.

La voz, un "defecto"

Aznavour se resistía a la descripción de cantante melódico. "Soy un compositor que a veces interpreta sus propias canciones", prefería decir. "¿Cuáles eran mis defectos? Mi voz, mi estatura, mis gestos, mi falta de cultura y educación y mi honestidad", escribió el artista de 1,60 metros en su autobiografía. "¿Mi voz? No la puedo cambiar. Los profesores a los que consulté coincidieron todos en que no debía cantar, pero aún así seguía cantando hasta que me dolía la garganta", escribió.

Su verdadero nombre era Shanoun Varenagh Aznavourian. Nació en París el 22 de mayo de 1924, fruto de padres armenios que huyeron a Francia en la década de 1920 y abrieron un restaurante. Su padre, un cantante cuyo propio padre fue cocinero del zar Nicolás II de Rusia, y su madre, una actriz, lo expusieron a las artes desde temprana edad, y a los 9 años actuó en su primera obra de teatro.

Aznavour cortó el sufijo armenio de su apellido para su nombre artístico. Decidió dedicarse a la música, pero continuó actuando en películas a lo largo de su carrera. Sus créditos cinematográficos incluyen "Disparen sobre el pianista" (1960), de Francois Truffaut; "El tambor de hojalata" (1979), de Volker Schloendorff, y "Ararat" (2002), de Atom Egoyan.

Además de "She" en inglés, sus éxitos incluyeron "La Boheme", '"For Me, Formidable", "Com'è Triste Venezia" (Venecia sin ti) y "La Mamma". Otras canciones adquirieron fama por su notoriedad, como la seductora "Apres l'Amour" (Después del amor), prohibida en la radio francesa en 1965 por ser vista como un agravio a la moral pública, y "Comme Ils Disent" (Como dicen), de 1972, una historia narrada en primera persona por un hombre gay afligido.