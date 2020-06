"Murciélagos", la primera película filmada íntegramente en aislamiento por 12 directores se estrena en julio pero ya comenzó a volar alto. Son ocho historias atravesadas por temáticas vinculadas a los afectos y las problemáticas que asoman como consecuencia de la actual coyuntura, con un título más que sugerente. Peto Menahem, Maida Andrenacci y Juan Pablo Geretto, integrantes del elenco, dialogaron con Télam acerca de sus vivencias de filmar entre cuatro paredes.

La película que reúne actuaciones de Julieta Vallina, Oscar Martínez, Luis Ziembrowski y su hija Clara, Carlos Belloso, Moro Anghileri, Marcelo D'Andrea, Héctor Díaz y Azul Lombardía, se emitirá por una sala virtual el jueves 2 de julio, con la partricularidad de que lo recaudado por la venta de entradas con un valor "a voluntad" se donará al Banco de Alimentos de Buenos Aires a través de Amnistía Internacional.

Esta nueva dinámica a distancia en el modo de producir contenido audiovisual, que tuvo su primera manifestación local con "Terapia en cuarentena", una serie web rodada durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y estrenada a mediados de mayo en la plataforma Cont.ar, generó distintas sensaciones entre los actores.

Geretto contó que el proceso de producción le resultó "triste" y observó: "Los que lo hicimos, supongo, que fue por las ganas de trabajar, de colaborar, de ocupar el tiempo pero de ninguna manera porque nos guste trabajar así".

Su historia, dirigida por Baltazar Tokman, es la de un señor que pasa la cuarentena solo y habla -aunque no se sabe con quién- sobre sus miedos generados por teorías conspirativas: "El cree en todas -describió- aunque haya alguna que contraponga a otra".

Producida por Masses Content y la agencia Alegría, con música de Nicolás Arroyo y guión de Virginia Martínez -salvo el relato de la realizadora Paula Hernández- el equipo de dirección se completa con Hernán Guerschuny, Daniel Rosenfeld, Tamae Garateguy, Diego Fried, Martín Neuburger, Connie Martin y Azul Lombardía.

Tokman junto a Martín dirigen también a Menahem "en la cama y solo -contextualizó el actor- tal vez aburrido, harto, angustiado", hasta que recibe una visita inesperada y encuentra un libro dedicado a él.

Menahem y Tokman se conocieron por videollamada: "La cuestión fue entender e incorporar el dispositivo con el que él quería filmar, una especie de arnés casero que debía ponerme. Y entender la cámara. Mostrar opciones de encuadre y luz. Después, sin que ellos estuvieran viendo, filmar", enfatizó.

El aprendizaje respecto de dichas cuestiones fue algo que también rescató Andrenacci, quien dirigida por Diego Fried y Martín Neuburger, y en dupla con el actor Héctor Díaz construyó una pareja que, en proceso de separación, se ve obligada a convivir bajo el mismo techo durante la cuarentena.

La locación del relato que la actriz protagoniza fue su propia casa y para ello debió transformarse en los ojos de sus directores, a quienes les habilitó cada centímetro de su hogar, espacio que también se convirtió en su lugar de trabajo.

murcielagos pelicula.png

Respecto de la experiencia, Maida Andrenacci, que sobresalió en roles secundarios en tiras como "Floricienta", "Quiero vivir a tu lado" y "Mi hermano es un clon" expresó: "Fue muy gracioso porque sabían todo lo que tenía en casa. Además fuimos ingeniándonosla para crear y resolver cada problema que aparecía. Era el doble de concentración, porque como actriz entrás al set cuando está todo ya armado, te ponen el micrófono y te ocupás de actuar. En este caso, nos ocupábamos de todo. Aprendimos muchísimo de cada área".

Por su parte, Peto Menahem dijo que sintió mucha familiaridad en la historia que le tocó contar, aunque con el resto de las que aparecen en la película "con algunas más y con otras menos".

"Vivo el aislamiento como todos, lo mejor que podemos. Conviviendo con mujer e hijo, con paciencia y amorosamente en lo posible. Leemos más. Cocinamos más. Extraño mucho reunirme con la familia y los amigos. Extraño el teatro. Extraño ir a comer afuera. Pero también lo vivo con mucho dolor: demasiada injusticia, demasiada desigualdad, demasiada estupidez, demasiada codicia. Todo esto se manifestó brutalmente y es muy doloroso. También demasiados panelistas. Y demasiadas opiniones", agregó el actor referido a cómo vive el aislamiento.

Peto Menahem.png Peto Menahem forma parte del elenco de este filme

A su turno, Geretto dijo que le pasó "un poco de cada una de las historias" de "Murciélagos". "Y aunque en general no la estoy pasando mal, tuve días menos fáciles que otros", consideró respecto a cómo podría contar la intimidad de sus días en medio de la pandemia.

Maida Andrenacci dijo que: "Apenas leí el guión me encantó porque cuenta de manera cinematográfica y poética situaciones que conozco. Más allá de cada situación en particular, el aislamiento me enfrentó a sentimientos y sensaciones nuevas".

Y agregó: "Cuando pensé que todo se iba a volver monótono, me sorprendí teniendo actitudes que jamás hubiera imaginado, investigando sobre temas o leyendo cosas que antes no me interesaban".

"Es como atravesar la barrera del tiempo con uno mismo, y con el otro ¿Qué hay del otro lado cuando ya hiciste todo lo que tenías pendiente, cuando ya cocinaste lo de siempre, ya tuviste la pelea de siempre con tu pareja?", reflexionó Andrenacci. "De eso es de lo que trata esta historia de la película, así que enseguida sentí esa familiaridad con el relato", concluyó la actriz.