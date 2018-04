Muñecas: "La evolución se va dando sola"

Con un sonido rockero y filoso, la banda rosarina Muñecas presenta su nuevo disco homónimo, que salió en formato digital a fines del año pasado y se edita en formato físico este mes a través del sello Geiser. El recital, que será hoy a las 21, en Vorterix (Salta 3519), es el más grande que hizo la banda desde su nacimiento, en 2002. "Es el show más ambicioso que vamos a hacer. Así que nos da emoción y miedo", dijo Fabricio Zero, cantante y guitarrista de la banda.

Desde comienzos del año 2016, el grupo rosarino trabajó en su primer álbum de larga duración junto al productor artístico y actual bajista de Babasónicos Tuta Torres, conocido por sus trabajos junto a Banda de Turistas, Una Fábrica, Callate Mark y Carca, entre otros. Esta tutela le dio una impronta más profesional y según su frontman, los profesionalizó: "Trabajar con Tuta nos cambió la manera de pensar las canciones, desde dónde arrancar las composiciones, cómo pensar las letras, fue muy productivo. Grabamos en el estudio de Babasónicos con el mismo ingeniero de ellos". Y siguió: "Tuta nos marca las cosas buenas y malas. Y para nosotros, que nos formamos de manera independiente, nos pareció muy importante que alguien nos marque eso, ya que a veces uno piensa que algo es bueno y no es así".

"Cuando hicimos la selección de canciones con Tuta la idea era armar un viaje pop psicodélico cancionero. Y así fue, el disco tiene pop, rock y psicodelia, y todos los temas son cortos y tienen la fórmula de estrofa y estribillo. Antes pensábamos de manera más barroca, ahora somos más concretos; sin perder la sofisticación en los arreglos y la inquietud por lo nuevo".

El corte de difusión del nuevo material es "Al Aterrizar", que cuenta con un video filmado durante el otoño de 2017, realizado por los creadores audiovisuales Natalia Martirén y Federico Toscano para Estudio Kermés y muestra distintas locaciones de la ciudad de Rosario durante el ocaso e inminente anochecer, con momentos poéticos.

Muñecas comenzó llamándose Muñecas Rusas en 2012 y se destacó por su versatilidad melódica ya que recorre un amplio espectro musical: desde una fuerte influencia del indie rock e indie pop anglosajón, hasta marcas de la psicodelia propia del rock de los años 60 y 70.

En 2012, mismo año de su creación, Muñecas lanzó su primer single, el cual contiene dos canciones: "Criminal" y "Sonora".

"El nombre de la banda nació para justificar el eclecticismo de la banda. Al principio no encontrábamos una identidad marcada, pero poco a poco la fuimos descifrando, y finalmente quedó Muñecas", explicó Zero.

A finales de 2014, la agrupación publicó en formato digital un disco de corta duración (EP) llamado "Arboles", integrado por cinco temas; "Marejada", "Brillante", "Caprichosa", "Hablar" y "Arboles". Dicho álbum se edita físicamente en 2015 a través del sello independiente Fluorescente Discos, luego de ser seleccionados en la convocatoria anual "Espacio Santafesino", que realiza la Secretaría de Producciones, Industrias y Servicios del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Actualmente, la banda está compuesta por Zero en guitarra y voz, Manuel Camarasa en bajo, Marcos Ribak en guitarra, Pablo Cravzov en teclados y Daniel Menegozzi en batería. ¿Sus influencias? "Somos muy inquietos", asegura el líder del grupo. "En este disco revisamos cosas viejas, el revival de los 60, como Credence o The Doors. Creo que la evolución se va dando sola y no por búsqueda. Ahora pienso en el paso siguiente, veo que está pasando afuera". "Si mañana todo vira para la salsa, no creo que lleguemos hasta ahí porque no nos va a salir (risas), pero somos abiertos y respetuosos de todos los géneros, como de la movida tropical".

Y reflexiona: "La juventud para los artistas se ha alargado. No es como antes, que a los 19 años ya estabas rompiendo todo como Spinetta. Hoy, hay tanto información y artistas que para dar un paso al frente y llamar la atención, hay que laburar un poco más y tener más experiencia".

En sus 6 años de vida, Muñecas ha transitado distintos escenarios a nivel local y nacional, como Plataforma Lavardén, Galpón de la Música, Centro de Expresiones Contemporáneas en Rosario, La Trastienda Club, Ladran Sancho, Rosetti, en Ciudad de Buenos Aires.

El show de esta noche tendrá sorpresas y tendrá una puesta en escena súper ambiciosa. La banda rosarina Mi Paracaídas será la invitada para la ocasión y abrirá el show.