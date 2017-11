Mujeres marcharon contra el abuso sexual en pleno Hollywood

Centenares de personas se unieron el domingo en Hollywood en apoyo al creciente movimiento contra el abuso sexual, que emergió luego de que el magnate del cine Harvey Weinstein y una serie de personalidades del espectáculo enfrentaran acusaciones de acoso y hasta de violación. La protesta tuvo lugar en el marco de los escándalos que sacuden la meca del cine desde comienzos de octubre, y que involucran a famosos como el actor Kevin Spacey, el director Brett Ratner y el comediante Louis C.K.

Los manifestantes se reunieron frente al icónico Dolby Theatre —en el que se realiza la ceremonia de los Oscar— para llamar la atención sobre el tema. En los carteles que portaban las participantes se podía leer "La manera en que me visto no quiere decir que sí!!!", "#MeToo" (Yo también), "Unidas para enfrentar al patriarcado" y "La violación no es broma".

"Son valientes", dijo la periodista y portavoz de la manifestación Lauren Sivan, citada por "Los Angeles Times". Ella misma figura entre las muchas mujeres que han acusado de abusos sexuales a Harvey Weinstein. "No más secretos, no más mentiras, no más silencio comprado con dinero", coreaban ella y las manifestantes. Entre ellas figuraban la actriz Frances Fisher y la activista afroamericana Tarana Burke. Según afirmó, esta manifestación es sólo el inicio de un movimiento que traspasará las fronteras de Hollywood.

La campaña #MeToo para denunciar acoso y abuso se inició en Twitter a mediados de octubre, con mujeres en distintas partes del globo revelando sus experiencias. "Estoy realmente feliz de estar aquí, porque fue Hollywood el que abrió este escándalo", dijo Tarana Burke, co-fundadora de la organización Just Be Inc., (Sé tú misma). "Es realmente simbólico que se haga esta marcha, no con estrellas de Hollywood, sino en Hollywood", agregó.

Yo no fui

Mientras tanto, el escándalo de los acosos suma nombres en la industria del cine, y algunos salieron a defenderse. George Takei, uno de los protagonistas de la saga "Viaje a las estrellas", el actor Richard Dreyfuss y el productor Gary Goddars desmintieron haber tenido una conducta sexual inapropiada, tras haber sido acusados públicamente.

Takei, 80 años, fue señalado por el ex modelo y actor Scott Brunton de haberlo manoseado estando inconsciente por el alcohol tras beber en casa de la estrella, según contó a la revista "The Hollywood Reporter". El protagonista de "Star Trek", que tenía poco más de 40 años cuando ocurrió el presunto incidente, negó los hechos. "Simplemente no ocurrió", afirmó, precisando que no recordaba a Brunton, quien tenía 23 años en aquel entonces.

Richrad Dreyfuss, de 70 años, fue acusado de mala conducta sexual por la escritora Jessica Teich, de 58 años. Teich alegó que la estrella de "Tiburón" la acosó durante dos o tres años a mediados de los 80, mientras ella trabajaba en un programa que él producía. En una ocasión, contó, se exhibió ante ella. "Creó un ambiente de trabajo muy hostil, donde me sentí sexualizada, objetivada e insegura", dijo a la revista "Vulture".

En un comunicado, Dreyfuss —cuyo hijo Harry acusó la semana pasada a Kevin Spacey de haberlo manoseado en 2008— desmintió las acusaciones. Sin embargo, admitió que había "coqueteado" con mujeres, incluida Teich, reconociendo que "la forma en que los hombres se han comportado con las mujeres durante décadas no está bien". "Coqueteé con ella y recuerdo que traté de besarla como parte de lo que pensé que era un ritual de seducción consensuado, que se prolongó durante muchos años", relató. "Estoy horrorizado y desconcertado al descubrir que no fue consensuado. No lo entendí así", afirmó.

El sábado se celebró la gala de la Junta de los Gobernadores (directiva) de la Academia de Hollywood en Los Angeles, donde se entregaron los primeros Oscar honoríficos de la próxima temporada de galardones. Ninguno de los presentadores ni de los premiados mencionó el escándalo de abusos sexuales. Entre las estrellas presentes estuvieron Angelina Jolie, Tom Hanks, Salma Hayek y Sofia Coppola.