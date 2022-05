"Mucha gente que abrió su corazón a los Redondos sigue presente"

Esta experiencia de volver a tocar con sus compañeros de Los Redondos, el saxofonista la califica con la palabra feliz. Y luego agrega: “En un momento nos llaman para hacer un homenaje a Enrique Symms en Capital y decidimos hacer solo temas Redondos. Fue muy potente lo que sucedió, y nos tocó en algún lugar que dijimos «está pasando el tiempo y la verdad que es algo tan rico» que básicamente el público se merecía volver a escuchar los temas de la manera que lo podíamos ofrecer nosotros”.

Respecto al show actual, la batería la ocupa Hernán Aramberri, y Dawi anticipa que será un salpicado de canciones de los 8 primeros discos, y que también está ligado a los invitados de cada show. Para Rosario estarán presentes Chino Laborde (cantante de tango que luego de este encuentro se va a cantar con la filarmónica de París); Flopa Lestani (quien también compartió escenario en el Teatro de Flores) , además de la banda estable que se completa con Jorge Cabrera (voz); Oscar “Osky” Kamienomosky (guitarra) y Fede García Vior (teclados).

El vínculo de Sergio Dawi con el saxo nace con el linaje de los vientos en el colegio primario, puntualmente la flauta dulce. Luego comenzó con la flauta traversa, “que me permitió tener una apertura de repertorio y fue muy enriquecedor, a la vez que fue lo que me acercó al saxo, porque la digitación es muy similar”. Previo a tocar en Los Redondos, se fue a vivir a España.

bucciadawi.jpeg Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi, ex ricoteros integrantes de Los Decoradores.

_¿Por qué te fuiste a España?

_Me fui en 1976, por la dictadura, no era conveniente quedarme. Tenía 20 años, y esa fue una época en donde con 16 ya había una … mucha gente de mi edad … bueno, acordate de la noche de los lápices. Era una época muy teñida de un compromiso social.

_¿Militabas en alguna agrupación o sentiste que no era el momento para vivir en Argentina?

_En su momento tuve una militancia, que no la tenía al final cuando me estaba yendo. Pero en ese momento, y lo pude confirmar una vez estando en España, el estar en los nombres de un interrogatorio de un militante, ya era peligroso.

_¿Vos sospechaste eso y te fuiste y después lo confirmaste?

_Mirá, este es un tema que prácticamente no lo he hablado. Pero te digo, si querés sintetizarlo, me fui porque era una dictadura, y porque no me sentía seguro, y confirmé que hice bien en irme, porque no era seguridad para mí quedarme en Argentina.

_¿Cómo te convocaron para tocar en Los Redondos?

_Cuando volví de España, tenía un dúo experimental que se llamaba Dos Saxos Dos. Tocamos un año y pico en el Parakultural. Una de esas noches, vinieron Poli y Skay para ver el lugar y alquilarlo. Nos vieron y nos invitaron para ser parte del intermedio de su show. Fue el primer contacto, y al muy poco tiempo, Willy Crook (primer saxofonista de Los Redondos) se fue a Los Abuelos de la Nada. Ahí fue que me ofrecieron. No lo había buscado, venía de una historia más experimental, porque en el Parakultural se vivía un ambiente bastante más amplio que el rock and roll. Pero creo que por la apertura que tenían los chicos, también les cabía que no fuera un saxofonista ortodoxo de rock and roll.

_En otras oportunidades, tanto Semilla como vos, cuando no existían Los Decoradores, preferían evitar hablar de Los Redondos. ¿Cuándo cambió eso?

_Fue hace cuatro años, cuando surge hacer La Kermesse. No estaba en los planes, pero fue muy movilizador, muy emotivo. Realmente lo disfrutamos mucho, somos parte también de esos temas. Fue una buena elección, y nos permite hacer un homenaje a todos los Redonditos. Imaginate, terminamos de tocar en el 2001, y la música sigue presente porque en realidad cuando el corazón se abre, es parte de la vida, entonces mucha gente que abrió su corazón a esta música y a esta mirada, sigue presente. Y ahora como una familia, porque hay padres que le dicen a los hijos «mirá, algo así es lo que yo te trataba de explicar, pero ahora te lo puedo mostrar». Lo que cercanamente le puede mostrar, porque Los Redondos son Los Redondos, y nosotros somos Los Decoradores.

_Llama la atención que cuando decís Los Redonditos, te referís al público, y no a la banda.

_Sí, Los Redonditos, hoy por hoy son el público. Y nosotros a veces hacemos el pogo arriba del escenario. Es algo único.

_En cuanto a los tributos u homenajes, a veces molestan, pero nadie tiene una Gioconda original en la casa, y sí reproducciones. Tampoco nadie vio tocar a Bach, y sí a orquestas que lo interpretan. Con lo cual, no es raro que se reproduzca la obra de los artistas destacados.

_Sí claro, con la diferencia que nosotros tocamos cosas que hemos puesto nosotros, nadie nos puso una partitura y nos dijo toquen esto y nosotros tocamos. O sea, los solos que yo toco, son los que yo compuse o hice. Y lo mismo Tito Fargo (guitarrista de los dos primeros discos), o Semilla.

_Por eso suenan como Los Redondos, y otras bandas, como Los Fundamentalistas, suenan como Los Fundamentalistas haciendo canciones de Los Redondos, son otra cosa, sin detrimento una de otra.

_Puede ser … en relación a Los Fundamentalistas refuerzo que para mí son excelentes músicos y amigos, que hacen muy bien lo suyo, con excelencia los temas redondos.

_¿Decías que son tuyos los arreglos de saxo? Muchas veces es lo que canta la gente. No es el estribillo, pero casi.

_Yo las proponía, a veces no iba, entonces proponía otra cosa, hasta que iba. Pero eso es una dinámica de grupo, de banda.

_En muchos casos también se da en Los Redondos algo curioso, y es que el saxo está sobre el solo de Skay, o un arreglo, haciendo lo mismo. ¿También era tuyo?

_Yo creo que fue una búsqueda, no fueron tantos los temas, a mí me hubiera gustado que fueran más temas así. Ahora que estamos con Tito Fargo, y Osky, dos guitarristas, a veces le damos así, aunque respetamos bastante los arreglos originales, tratamos de sumar las dos sonoridades. El metal del saxo, y el metal de la cuerda de la guitarra y la electricidad le da una cosa rockera que está buena. Y cuando lo hacíamos con Skay estaba muy bueno por suerte. Ahora no te podría decir puntualmente cómo salían, suponete, eran melodías que tenía Skay y yo me sumaba arriba, eran partes de arreglos que se proponían, y se probaban, pero específicamente no sé. Esto es bastante delicado, quién hizo esto o lo otro, y la verdad que no lo sé. Pero justamente estas cosas son las que nos hacían decir a Semilla y a mí que no hablemos de Los Redondos, porque en general se estaban buscando hacer grietas, y no tenemos grietas.

_El saxo ricotero es un parámetro, casi que es un antes y un después de Los Redondos, en cuanto al protagonismo del instrumento en el rock argentino. Esa tradición no era explícita, y a partir de Los Redondos se reproduce hasta hoy. ¿Qué te produce eso?

_Y la verdad que me da una alegría poder haber aportado… estaba Memphis La Blusera, y Pettinato con Sumo …

_Pero tenés que ponerte a pensar quién estaba, no era algo frecuente. Hoy sí lo es.

_Sí, tenés que ponerte a pensar. Siempre el rock fue muy guitarrero, y más bien los vientos estaban como sección, no como instrumento solista. Y la verdad que yo como saxofonista me siento un privilegiado de haber entrado a una banda donde le dieron un espacio al saxo ya desde Willy Crook, que los temas grabados por él tienen unos saxos hermosos. Y se ganó un espacio en Los Redondos, por cómo tocaba, y hacía esas melodías, que yo después continué, y luego hay muchos saxofonistas dando vueltas por suerte.

_¿Qué opinan el Indio y Skay de que ustedes estén tocando canciones de Los Redondos?

_El Indio cuando se enteró de todo esto nos mandó unas palabras, que la compartimos con el público cuando las recibimos, deseándonos lo mejor. A Skay lo vi un par de veces y buena onda. Si hay algo que sí hacemos, es esto con mucho cariño. Y las canciones las trabajamos con mucho cuidado y respeto, lo cual me parece que es un buen gesto para las canciones.