Morrissey regresó con su voz inconfundible y canciones nuevas

Morrissey lanzó su decimotercer álbum de estudio en solitario, "I Am Not A Dog On A Chain". Este disco representa su tercer lanzamiento a través del sello BMG y le sigue al álbum de versiones del año pasado, "California Son", que ingresó en el puesto 4 en los charts del Reino Unido.

"I Am Not A Dog On A Chain" fue producido por ganador del premio Grammy Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers) y grabado durante las sesiones en Studio La Fabrique en Saint-Rémy-de-Provence (Francia) y Sunset Sound en Hollywood (Estados Unidos).

"He producido cuatro álbumes de estudio para Morrissey", dice Chicarelli, y añadió: "Este es su álbum más audaz y aventurero hasta el momento. Ha superado los límites una vez más, tanto musical como líricamente. Y una vez más, demuestra como compositor y cantante que está en su propia categoría. En honor a la verdad, nadie puede ser Morrissey sino Morrissey!", expresó.

El ex cantante de los Smiths anunció el lanzamiento de su nuevo álbum compartiendo el 9 de enero el primer single, "Bobby, Don't You Think They Know?". La canción es una colaboración junto a la leyenda de Motown Thelma Houston, quien quizás sea mejor conocida por su interpretación de "Don't Leave Me This Way".

El 31 de enero Morrissey lanzó "Love Is On Its Way Out", segundo single adelanto, y el 21 de febrero dio a conocer "Knockabout World". La canción comienza con la voz cautivadora de Morrissey que canta "Congratulations, you have survived" ("Felicidades, has sobrevivido"), en un tema pegadizo de 3 minutos con riffs de sintetizadores, electrónica y guitarras que forman una orquesta de exuberantes cuerdas eufóricas.