"Morir de amor" se despidió con el rating por el piso

Esta semana Telefe emitió el final de "Morir de amor" en dos capítulos. Uno se emitió el miércoles, en su día habitual, donde la ficción protagonizada por Griselda Siciliani marcó 3,3 puntos a la medianoche. Y en la noche del jueves salió al aire el segundo y último envío donde el promedio fue de 4,7 puntos, perdiendo con "En síntesis" (El Trece) que marcó 7,2 puntos. La ficción debutó el 17 de octubre con un promedio de 10,6 puntos, siendo el más alto de la temporada. Luego nunca pudo volver a superar los dos dígitos.

El final de la novela de suspenso y erotismo fue intenso como lo fueron todos sus capítulos. Helena Castells (Siciliani) se encuentra tratando de escapar de Juan Deseado Molina, un asesino serial de mujeres que padecen enfermedades terminales. El personaje de Siciliani sale de la chacra de La Pampa donde se encuentran y se refugia en un bosque cercano, pero Molina la encuentra, le quita el arma que tenía y la lleva consigo nuevamente. Ella se queda desvanecida y despierta nuevamente en la chacra pampeana, donde él le da una inyección al tiempo que le dice "acá estoy mi amor, a tiempo para irnos juntos" y "estamos yendo a las entrañas de la tierra". Luego, la acuesta en un sillón, le pone un vestido de novia y la lleva hacia un lugar muy alto al que se accede a través de largas escaleras.

En ese instante le pregunta "¿no es un buen lugar para el final?", y luego le dice "pero no me contestaste, ¿por qué crees que estás enferma?, a lo que ella le responde "y vos por qué crees que estás enfermo?". "Yo estoy enfermo de amor", le dice el asesino, quien está a punto de arrojarla al vacío cuando ella le propone tener un hijo juntos. "Quería proponerte que tengamos un hijo, por eso congelé óvulos", afirma, tratando de ganar tiempo. Es ahí cuando Molina le dice "Rocío, sos vos mi amor, pensé que te habías muerto, sos mía", y luego de darle un beso ella lo toma del cuello y lo arroja al vacío. "Yo no soy de nadie", sentencia, mientras se ve el cadáver de Molina en el piso y la policía llegando al lugar.