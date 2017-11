Moria y Miguel Wiñazki se cruzaron fuerte en lo de Mirtha

Moria Casán y Miguel Wiñazki protagonizaron un duro cruce en el programa de Mirtha Legrand, cuando el periodista y filósofo le preguntó si ella seguía siendo kirchnerista, con lo que la diva arrancó con una larga defensa en la que se definió como "pro Moria" y donde sostuvo que apoyó el gobierno de CRistina Kirchner porque adhiere a "la vaginocracia".

"¿Sigue siendo kirchnerista?", le preguntó Wiñazki, y Moria no dudó en responder: "Nunca fui kirchnerista. ¿Que sería lo malo de ser kirchnerista?". El periodista quiso mostrarse abierto pero Moria apenas si lo dejó intervenir. "Yo me flexibilizo y me adapto a las circunstancias. Yo soy anti-nada, yo soy pro Moria", afirmó la diva, además de remarcar sobre el gobierno de CRistina Kirchner: "Cuando se quedó ella en el poder, me gustó que haya una mujer porque adhiero a la vaginocracia".

Antes de terminar, Moria regresó a la pregunta que Wiñazki le hizo sobre su todavía sigue siendo kirchnerista. "¿A usted qué le importa? ¿Y usted qué es?", lo apuró, y el filósofo afirmó: "Posmoral". Moria le reclamó más explicaciones y Wiñazki le dijo que la posmoralidad es no juzgar. "¿Entonces por qué está juzgando?", concluyó Moria.