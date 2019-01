Moria recordó a Playa Franka como "un corte de prejuicios"

A 25 años, Moria Casán recordó la inauguración de Playa Franka, el primer balneario de la costa atlántica argentina para hacer topless, donde el tradicional corte de corpiños se convirtió en un clásico durante varias temporadas.

"No significó corte de corpiño, sino que con la playa comienza el corte de prejuicios con respecto a tu propia aceptación. Mi consigna era libertad, inclusión, igualdad de género y así lo captaron. Si me acepto me quiero", sostuvo la diva.

El balneario administrado por la diva y su por entonces marido Luis Vadalá fue inaugurado oficialmente el 10 de enero de 1994 y quedaba unos veinte minutos del centro de Mar del Plata, precisamente en Playa Dorada, en el partido de Mar Chiquita.

Por ese entonces, Moria estaba haciendo temporada en La Feliz con su éxito Brujas, por cuarto año consecutivo, pero fiel a su estilo, decidió salir de la zona de confort y se dispuso a traer una costumbre europea.

"La idea surge porque hago nudismo y acá no tenía ningún lugar para hacerlo o en todo caso tomar sol en topless. Entonces, pensé: ¿por qué no puedo tener un lugar acá? Me propusieron una playa y yo al principio propuse un deck, una terraza especial para la gente del medio, que fuera como un VIP, para tomar sol desnudas o en topless para no tener marcas en la piel", detalló la conductora de Incorrectas.