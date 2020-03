Moria Casán está recluida en su casa debido a que la diva se encuentra en el rango etáreo que debe cumplir restricciones debido alas medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus.

Recluida en su casa Moria Casán habló con una periodista de Incorrectas a quien le reveló cómo transita su hija, Sofía Gala, la situación sanitaria de aislamiento preventivo. En la entrevista recordó un desesperado pedido que le hizo la actriz, preocupada por su salud.

"Con mis nietos hablo por teléfono, pero no los veo. Tenemos Skype. Helenita (Tuñón) filma constantemente cosas de la familia y yo hablo con Sofía. Ellos respetan mucho todo. Sofía es muy paniqueadora. Sofía ha llegado a llamarme, no ahora, para decirme: 'Mamá, ¡decime que no te vas a morir!'. Ella tiene un mambo con la muerte y con la muerte de sus seres queridos. Yo soy la mujer más sana del planeta. Le dije: 'Por el momento no creo, me cuido mucho y amo mi salud. No sé si en el tercer día, pero en el cuarto día, resucito'. Ahí la hago reír. Pero ella es muy panicosa", expresó con su habitual histrionismo.

Y también contó la anécdota de cuando le pidió a Sofía Gala que fuera a la farmacia: "Le dije que vaya a comprar alcohol en gel, algún barbijo por si en algún momento lo llegan a necesitar, por si tienen tos o algo, y me cortó el teléfono. Empezó: '¡A mí no me digas eso!'. Después me llamó para pedirme perdón. Ella tiene una ansiedad panicosa".

En ese contexto, Moria finalizó el relato con otro ejemplo: "Ayer me llamó un montón de veces, cosa que nunca hace, para saber cómo estoy yo. Yo estoy divina, mejor no puedo estar".