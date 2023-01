Moria Casán perdió el humor y quiere llevar a los tribunales a Fátima Florez

Ambas juegan con el humor, pero todo tiene un límite en la vida de los artistas. Es que Moria Casán se mostró muy enojada con Fátima Florez porque no está conforme con la manera que la imita en el espectáculo "Fátima es mundial", y además ahora la ex vedete quiere que le pague por el derecho de uso de imagen. "Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito", afirmó durante una entrevista con Intrusos (América TV). "Y no me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80", agregó.